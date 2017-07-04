Габуния о замене бланков ИНН: совершенствуется учет налогоплательщиков

СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Амра Амичба. Идет процесс упорядочения учета налогоплательщиков, сказал в беседе с корреспондентом Sputnik представитель МНС Георгий Габуния, комментируя начавшийся 1 июля 2017 года процесс замены бланков о постановке на налоговый учет и присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).

По его словам, необходимость замены бланков идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) возникла в связи с новым постановлением Кабинета министров о порядке постановке на налоговый учет индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

"Процесс замены бланков, свидетельств по постановке на налоговый учет начался с первого июля, — сказал Георгий Габуния. — Среди налогоплательщиков - юридических и физических лиц (индивидуальных предпринимателей) - есть такие случаи, когда одно и то же лицо ведет деятельность в разных районах, при этом отчитывается в одном районе. При этом некоторые обороты, связанные с их деятельностью остаются в тени. Чтобы этого не было, для полноты учета всех налогов и вводятся новые бланки, которые подразумевают присвоение КПП - код причины постановки на налоговый учет".

Это идентификационный код налогоплательщика, который позволяет отслеживать определенный вид деятельности в определенном районе.

Габуния привел примеры, когда одно и то же юридическое лицо может заниматься оказанием транспортных услуг и оказанием услуг по общественному питанию, причем это происходит в разных районах.

"Этот процесс вмещает в себя упорядочение значимых вещей для налоговой системы", — подчеркнул представитель МНС Абхазии.

При этом он отметил, что если физическое или юридическое лицо занимается оказанием разных видов услуг, то налог исчисляется исключительно по видам деятельности.

"Это не нововведение. Так и было по закону. У нас есть закон по спецналогу. И виды деятельности, которые подпадают под этот закон исчисляются по нему. Если деятельность, которая осуществляется попадает под общий вид налогообложения исчисляется по другому", — сказал Габуния.

На сегодняшний день возможность выдачи замены бланка ИНН только в инспекции города Сухум и Сухумскому району.

"Дело в том, что выдача ИНН происходит на основе нового программного продукта, который еще не внедрен в других инспекциях. Но технические работы по установке продукта в других районах уже ведутся, — пояснил Георгий Габуния. — Высокой активности пока нет, но скоро начнется период предоставления балансовой отчетности. До 15 июля нам должны сдать балансы за второй квартал 2017 года. В процессе этого будем информировать налогоплательщиков",

Замену бланков необходимо произвести до 1 декабря 2017 года. После этой даты старые бланки станут недействительными, что может осложнить деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.



