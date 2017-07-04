17:41 04 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 32°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото

Габуния о замене бланков ИНН: совершенствуется учет налогоплательщиков

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
1010

Необходимость начала замены свидетельств о постановке на налоговый учет в Абхазии прокомментировал официальный представитель Министерства по налогам и сборам республики Георгий Габуния.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Амра Амичба. Идет процесс упорядочения учета налогоплательщиков, сказал в беседе с корреспондентом Sputnik представитель МНС Георгий Габуния, комментируя начавшийся 1 июля 2017 года  процесс замены бланков о постановке на налоговый учет и присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).  

По его словам, необходимость замены бланков идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) возникла в связи с новым постановлением Кабинета министров о порядке постановке на налоговый учет индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

"Процесс замены бланков, свидетельств по постановке на налоговый учет начался с первого июля, — сказал Георгий Габуния. —  Среди налогоплательщиков  - юридических и физических лиц (индивидуальных предпринимателей)  - есть такие случаи, когда одно и то же лицо ведет деятельность в разных районах, при этом отчитывается в одном районе. При этом некоторые обороты, связанные с их деятельностью остаются в тени. Чтобы этого не было, для полноты учета всех налогов и вводятся новые бланки, которые подразумевают присвоение КПП  - код причины постановки на налоговый учет".

Это идентификационный код налогоплательщика, который позволяет отслеживать определенный вид деятельности в определенном районе. 

Габуния привел примеры, когда одно и то же юридическое лицо может заниматься оказанием транспортных услуг и оказанием услуг по общественному питанию, причем это происходит в разных районах. 

"Этот процесс вмещает в себя упорядочение значимых вещей для налоговой системы", — подчеркнул представитель МНС Абхазии.

При этом он отметил, что если физическое или юридическое лицо занимается оказанием разных видов услуг, то налог исчисляется исключительно по видам деятельности.  

"Это не нововведение. Так и было по закону. У нас есть закон по спецналогу. И виды деятельности, которые подпадают под этот закон исчисляются по нему. Если деятельность, которая осуществляется попадает под общий вид налогообложения исчисляется по другому", — сказал Габуния.   

На сегодняшний день возможность выдачи замены бланка ИНН только в инспекции города Сухум и Сухумскому району. 

"Дело в том, что выдача ИНН происходит на основе нового программного продукта, который еще не внедрен в других инспекциях. Но технические работы по установке продукта в других районах уже ведутся, — пояснил Георгий Габуния. — Высокой активности пока нет, но скоро начнется период предоставления балансовой отчетности. До 15 июля нам должны сдать балансы за второй квартал 2017 года. В процессе этого будем информировать налогоплательщиков",

Замену бланков необходимо произвести до 1 декабря 2017 года. После этой даты старые бланки станут недействительными, что может осложнить деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото сирийских заключенных
    Всех на волю!

    Итогом пятой встречи межсирийских переговоров в Астане может стать договоренность об освобождении заключенных.

  • Архивное фото председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко
    Дружные ребята

    На берегу кыргызского озера Иссык-Куль проходит международный детский форум – среди гостей спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

  • Восстановление техники на Линии Сталина
    Танковый прорыв

    Фестиваль реконструкции «Багратион» прошел в Беларуси на «Линии Сталина» – советские танки по-прежнему быстры.

  • Мемориал Холокоста в Румбуле
    День страха

    Сегодня в США отмечают День независимости, в Норвегии День рождения королевы, а в Латвии – День памяти жертв геноцида еврейского народа.

  • Мэр Рокишкес, вице-мэр Пскова, посол России в Литве вместе с участниками сессии По волнам исторической памяти, фото с места событий
    Никто не забыт

    Студенты из вузов Пскова и Псковской области уже второй год приезжают в Литву, для ухода за воинскими захоронениями.

  • Задержание мэра Кишинева Дорина Киртоакэ
    Успеть до ареста

    Коллега мэра Кишинева Дорина Киртоакэ по партии рассказал о том, что не успел сделать градоначальник до заключения под стражу.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

VII Всероссийская премия Выпускник-2017
Салют на Красной площади и воздушные шары у мечети: неделя в объективе
Кондиционер, море и вода: как гости и жители Абхазии спасаются от жары
Кондиционер, море и вода: как гости и жители Абхазии спасаются от жары
Как питаться в жару
Как питаться в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia