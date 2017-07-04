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Анатолий Ильич Бибилов

Первый визит: президент РЮО Анатолий Бибилов посетит Абхазию

© Sputnik. Наталья Айриян
В Абхазии
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В ходе официального визита Анатолия Бибилова намечена встреча с президентом республики Раулем Хаджимба и подписание двусторонних документов.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов с первым официальным визитом посетит Абхазию с 7 по 8 июля, сообщается на официальном сайте президента Абхазии.

В сообщении отмечается, что 7 июля главы государств проведут переговоры, на которых планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы дальнейшего развития абхазо-югоосетинских отношений.

Делегацию, в которою также входят члены правительства Южной Осетии, планируют встретить на государственной границе Республики Абхазия. По пути в столицу, запланирована остановка в Гагре. В столице гости намерены возложить цветы к мемориалу в Парке Славы, и у мемориала первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Эшера.

В состав делегации Южной Осетии, возглавляемой Бибиловым, войдут министр иностранных дел Дмитрий Медоев, министр культуры Жанна Зассеева, Генеральный прокурор Урузмаг Джагаев, председатель КГБ Виктор Шаргаев, председатель Общественной палаты Анатолий Джиджоев.   




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