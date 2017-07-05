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Архивное фото уголовного дела

Верховный суд подтвердил незаконность уголовного дела против начальника угрозыска

© flickr.com/
В Абхазии
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Возбуждение уголовного дела против начальника Управления уголовного розыска МВД Абхазии Джимми Ажиба было признано незаконным на заседании в Сухумском городском суде 28 апреля.

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия оставила в силе постановление Сухумского городского суда от 24 апреля 2017 года, которым было признано незаконным и необоснованным решение Генеральной прокуратуры Республики Абхазия о возбуждении уголовного дела в отношении начальника угрозыска Джимми Ажиба, сообщается на сайте Верховного суда Абхазии.

Весы Фемиды, судейский молоток и юридическая литература
© Fotolia/ Izzetugutmen
Суд признал незаконным дело против начальника угрозыска Абхазии

"Суд кассационной инстанции отказал в удовлетворении кассационного представления Генеральной прокуратуры Абхазии, просившей Верховный суд отменить постановление Сухумского городского суда, вынесенное под председательством судьи Беллы Хасая, как незаконное, не отвечающее требованиям уголовно-процессуального закона. Кассационная инстанция Верховного суда согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что следователем Генеральной прокуратуры Лагвилава Р. с согласия прокурора Какалия Э.. постановление о возбуждении уголовного дело в отношении Д. Ажиба было вынесено в нарушение уголовно – процессуальных норм, при отсутствии на то достаточных оснований", — говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу, что полученные в результате проведенной проверки данные, недостаточны, чтобы сделать вывод о вероятности совершения Джимми Ажиба преступлений, квалифицируемых по статье 288 (превышение должностных полномочий) и 160 (вымогательство) Уголовного Кодекса Республики Абхазия.

Верховный суд признал основанными на законе выводы Сухумского городского суда о том, что органом расследования были нарушены предусмотренные законом процессуальные сроки рассмотрения сообщения о преступлении, а также то, что заявление Колякина С.Н. из прокуратуры Гагрского района в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия было передано незаконно, поскольку такое изъятие, допустимо лишь на основании мотивированного постановления вышестоящего прокурора по отношению к прокурору Гагрского района.



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