СЭС обработает от комаров затопленные подвалы Сухума

СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Амра Амичба. 150 тысяч квадратных метров затопленных подвалов домов и 40 гектар заболоченных территорий будет обработано Санитарной эпидемиологической службой в Сухуме. Об этом сообщила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

По ее словам, в течение месяца планируется завершить всю работу, а осенью будет проведена повторная обработка, чтобы эффект был закреплен.

"Комары, гнус, клещи являются переносчиками ряда заболеваний, — отметила Скорик. — Я не буду пугать сейчас наше население и говорить, что все страшно, и мы все сейчас погибнем, ни в коем случае. Но борьба с ними обязательна, она всегда велась в довоенное время, и вот сейчас уже второй год работа возобновлена в Абхазии, и думаю, что будет продолжаться в дальнейшем".

Если в прошлом году в Абхазию приезжали из дезинфекционной станции Москвы, в этом году Кабинет министров рекомендовал провести программу собственными силами и средствами.

Радиоверсию слушайте здесь >>

"В этом году мероприятия по дезинфекционной профилактической обработке против трансмиссивных инфекций проводится Государственной санитарной эпидемиологической службой собственными силами. Единственное, в России закупили инсектициды – химические реагенты для обработки. Территориальные СЭС будут получать опрыскиватели, средства, которыми будут обрабатываться затопленные подвалы и открытые площади, где проходит расплод комаров", — уточнила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

Стоячие озера, болота обработают специальными экосредствами, которые не воздействуют на биофлору и биофауну.

Домоуправления городов и районов собирали сводную информацию, какие подвалы необходимо обработать в первую очередь. Скорик подчеркнула, что работа будет вестись только в подвальных помещениях.