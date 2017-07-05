22:30 05 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Специалисты дезинфектологи проводят химическую обработку лесопарковых территорий города от клеща

СЭС обработает от комаров затопленные подвалы Сухума

© Sputnik. Титиевский Валерий
В Абхазии
Получить короткую ссылку
64 0 0

Санитарно-эпидемиологическая служба Сухума 4 июля приступила к обработке специальными средствами подвальных помещений жилых многоквартирных домов от комаров.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Амра Амичба. 150 тысяч квадратных метров затопленных подвалов домов и 40 гектар заболоченных территорий будет обработано Санитарной эпидемиологической службой в Сухуме. Об этом сообщила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. 

По ее словам, в течение месяца планируется завершить всю работу, а осенью будет проведена повторная обработка, чтобы эффект был закреплен.

"Комары, гнус, клещи являются переносчиками ряда заболеваний, — отметила Скорик. — Я не буду пугать сейчас наше население и говорить, что все страшно, и мы все сейчас погибнем, ни в коем случае. Но борьба с ними обязательна, она всегда велась в довоенное время, и вот сейчас уже второй год работа возобновлена в Абхазии, и думаю, что будет продолжаться в дальнейшем". 

Если в прошлом году в Абхазию приезжали из дезинфекционной станции Москвы, в этом году Кабинет министров рекомендовал провести программу собственными силами и средствами. 

Радиоверсию слушайте здесь >>

"В этом году мероприятия по дезинфекционной профилактической обработке против трансмиссивных инфекций проводится Государственной санитарной эпидемиологической службой собственными силами. Единственное, в России закупили инсектициды – химические реагенты для обработки. Территориальные СЭС будут получать опрыскиватели, средства, которыми будут обрабатываться затопленные подвалы и открытые площади, где проходит расплод комаров", — уточнила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

Стоячие озера, болота обработают специальными экосредствами, которые не воздействуют на биофлору и биофауну.  

Домоуправления городов и районов собирали сводную информацию, какие подвалы необходимо обработать в первую очередь. Скорик подчеркнула, что работа будет вестись только в подвальных помещениях.



Главные темы

  • Эллария Багателия с мамой
    Шесть лет борьбы за жизнь

    О тяжелой судьбе пятилетней Элларии Багателия в Абхазии знают многие. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение Элларии с диагнозом ДЦП, задержка психомоторного и физического развития. Цена спасания пятилетней девочки 350 000 руб.

    87
  • Волки
    Эколог: популяция волков и шакалов в Абхазии заметно увеличилась

    Случай нападения волка на жителей села Тамыш Очамчырского района прокомментировал Sputnik директор Института экологии АНА Роман Дбар 5 июля.

    70
  • Пресс-конференция
    Исповедь через музыку: Нодар Чанба о капелле Абхазии

    Пресс-конференция с участием нового директора Государственной хоровой капеллы Абхазии Нодара Чанба и министра культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвиры Арсалия прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik 5 июля.

    123

Орбита Sputnik

  • Военные учения ЮВО на Северном Кавказе
    В ружье!

    Более двух тысяч военнослужащих базы ЮВО сегодня были подняты по тревоге и совершили марш на полигон Дзарцем

  • Колосья ячменя во время уборки на полях, фото из архива
    Хлебный дефицит

    Азербайджану необходимо увеличить производство твердых сортов пшеницы – в стране наблюдается рекордная зависимость импортных от зерновых.

  • Ереван
    Миллионом меньше

    Согласно прогнозу ООН, население Армении к 2100 году уменьшится на миллион человек, хотя в целом по планете значительно возрастет.

  • Депутат Сейма Латвии Андрей Элксниньш
    Хождение по мукам

    Новый мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш объяснил, почему в столице Латгалии неграждан мучают уже 20 лет.

  • Литовские солдаты, архивное фото
    Круговая оборона

    Министерство обороны Литвы выпустило «Белую книгу», в которой описывается оборонная политика государства – без России не обошлось.

  • Ночная гроза.
    Вспышка сверху

    Во время сильной грозы молния попала в самолет авиакомпании Air Moldova – пассажиры чудом спаслись.

  • Гулмурод Халимов, архивное фото
    Семейный подряд

    В Таджикистане убиты четверо родственников экс-командира ОМОН Гулмурода Халимова, воевавшего за ИГ и уничтоженного в Мосуле.

  • Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
    Не до вас!

    Узбекистан не рассматривает вопрос о том, чтобы вновь стать участником Организации Договора о коллективной безопасности.

  • Мемориальный комплекс советским воинам-освободителям на южном берегу озера Раади
    "Бронзовый солдат-2"

    Эстонские националисты полны решимости избавить второй город страны, Тарту, от «оккупационного монумента» – мемориала советским воинам.

  • Военные учения ЮВО на Северном Кавказе
    В ружье!

    Более двух тысяч военнослужащих базы ЮВО сегодня были подняты по тревоге и совершили марш на полигон Дзарцем

  • Колосья ячменя во время уборки на полях, фото из архива
    Хлебный дефицит

    Азербайджану необходимо увеличить производство твердых сортов пшеницы – в стране наблюдается рекордная зависимость импортных от зерновых.

  • Ереван
    Миллионом меньше

    Согласно прогнозу ООН, население Армении к 2100 году уменьшится на миллион человек, хотя в целом по планете значительно возрастет.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

VII Всероссийская премия Выпускник-2017
Салют на Красной площади и воздушные шары у мечети: неделя в объективе
Выступили достойно: тренер по самбо рассказал об участии в соревнованиях в НКР
Выступили достойно: тренер по самбо рассказал об участии в соревнованиях в НКР
МЧС
Как попасть в МЧС

Соцсети

Sputnikabkhazia