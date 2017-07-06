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Турнир по баскетболу имени Сергея Багапша

Черкесские баскетболисты стали победителями турнира памяти Багапш

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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VII Международный турнир среди мужских команд по баскетболу памяти первого президента Федерации баскетбола Абхазии, бывшего президента Абхазии Сергея Багапш проходил в Сухуме со 2 по 6 июля.

СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Команда из столицы Карачаево-Черкесской республики стала победителем международного турнира по баскетболу среди мужских команд, посвященного памяти первого президента Федерации баскетбола Абхазии (ФБА) Сергея Багапш, сказала корреспонденту Sputnik начальник спортивного отдела Госкомитета по физической культуре и спорту Жанна Зантария.

"Всего в турнире участвовало шесть команд. Игры проходили по круговой системе. По результатам личных встреч команда из Черкесска заняла первое место. Команда из Сухума, в результате решающей встречи со спортсменами из Волгограда, заняла второе место. Третье место заняли баскетболисты из Краснодарского края, города Славянска-на-Кубани", — рассказала Зантария.

Зантария также отметила, что призеры были награждены кубками, медалями и ценными призами. 

Турнир по баскетболу имени Сергея Багапша
© Sputnik. Роберт Джопуа
Турнир по баскетболу имени Сергея Багапша

Тренер команды-победительницы Алибек Шебзухов рассказал, что команда из Черкесска принимает участие в этом турнире памяти Багапш не в первый раз и уже становилась его победителем.

"Мы участвовали во всех турнирах, посвященных такому хорошему человеку. И уже становились его победителями. У нас самые хорошие впечатления о соревнованиях, поэтому хотелось бы поблагодарить организаторов. Мы и на сей раз заняли первое место, поэтому команда рада, счастлива и довольна", — поделился эмоциями Шебзухов.

Президент ФБА Тимур Бганба подчеркнул, что с каждым годом география участников расширяется. 

"Для любых спортсменов участвовать в международных соревнованиях интересно. Как вы сами наблюдаете довольно высокий уровень ребят играющих на площадке. Турнир для нас ценен, и мы будем расширять его географию и улучшать условия. Турнир становится популярным", — сказал Бганба. 

Международный турнир по баскетболу среди мужских команд посвященный памяти первого президента Федерации баскетбола Абхазии Сергея Багапш проходил в Сухуме со 2 по 6 июля в зале ДЮСШ в парке Надежды Курченко. За первенство вместе с абхазской командой боролись баскетболисты из Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Славянска-на-Кубани, Волгограда и Донецкой народной республики.




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