Эльвира Арсалия встретилась с министром культуры Южной Осетии

СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Анжелика Бения. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия встретилась с министром культуры республики Южная Осетия Жанной Зассеевой 6 июня.

"Говорить о соглашениях, взаимодействиях несколько искусственно, потому что мы очень близкие республики, у нас это происходит давно. Сегодня мы можем предложить новые идеи, новые форматы развития уже существующих наших добрых отношений", – сказала министр культуры Абхазии.

С главой Минкультуры Южной Осетии абхазский министр обсудила широкий круг вопросов, таких тем как: празднования дней культуры, совместные выставки и так далее. Стороны подчеркнули высокий уровень взаимодействия двух стран, и обозначили перспективные направления сотрудничества двух ведомств. Жанна Зассеева отметила, что новых идей много и через пару месяцев будет представлен совместный план.

"Говорят, государство строится, когда развита экономика и блестит культуры. Нам нужно сделать так, чтобы блестела культура, и экономика успевала за ней. Я приехала на землю души из земли солнца. Я чувствую себя дома. Тут такие же люди, как и у нас, многие с грустными глазами, те же памятники, те же расстрелянные дома. Наш с вами долг – убрать картину войны. Я многому хочу научиться у вас и что-то могу предложить", – поделилась Зассеева.

После встречи министры отправились в Абхазскую государственную филармонию имени Рождена Гумба, где с обновленной программой выступит Государственный ансамбль песни и танца Южной Осетии "Симд" имени Бориса Галаева выступит.



