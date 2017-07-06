Мэр Волгограда об Абхазии: привлекают гостеприимство и природа

СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Привлекательность Абхазии заключается в гостеприимстве местного населения и природе, сказал в интервью радио Sputnik мэр Волгограда Андрей Косолапов.

© Sputnik. Роберт Джопуа Черкесские баскетболисты стали победителями турнира памяти Багапш

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"Гостеприимство абхазов нас умиляет всегда. Прекрасная природа, прекрасная организация турнира, где мы можем действительно встретиться со своими давними друзьями. Провести с ними какие-то минуты на баскетбольной площадке, так сказать в спортивном азарте, и выяснить свои отношения, а вечером продолжить общение в дружеской компании на берегу моря или где-то в ресторане", — отметил Косолапов.

Глава Волгограда также отметил, что их баскетбольная команда принимала участие во всех турнирах, посвященных памяти Багапш, четыре раза становилась победителем. Последний раз в 2016 году.

Также Косолапов рассказал в эфире радио Sputnik о совей работе ситименеджера и о том, что привело его в Абхазию.

"В 23 года меня пригласили ребята играть в баскетбол, и я так втянулся, что вот мне уже 45 лет, и мы до сих пор играем на уровне Высшей Лиги. Мне очень нравится поддерживать спортивную форму, а главное этот азарт и эмоции", - подчеркнул Косолапов.

За время своей деятельности мэр Волгограда не раз встречался со своим сухумским коллегой Адгуром Харазия.

"Два года назад подписали Договор между Сухумом и Волгоградом о партнерстве. Он объединяет образование, культуру, искусство, спорт, обмен туристическими делегациями, обмен в области спортивных мероприятий. Мы всегда ждем в гости представителей Абхазии и сами посылаем сюда коллективы. Вот сейчас привезли спортивный коллектив, спортивный клуб "Родина", — сказал он.

В турнире этого года баскетболисты из Волгограда довольствовались четвертым местом. Победителем международного турнира по баскетболу среди мужских команд, посвященного памяти первого президента Федерации баскетбола Абхазии Сергея Багапш, который проходил в Сухуме со 2 по 6 июля 2017 года, стала команда из Карачаево-Черкессии.



