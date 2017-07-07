Хаджимба и Бибилов встретились с детьми из РЮО, отдыхающими в Абхазии

СУХУМ, 7 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов встретились с детьми из Южной Осетии, находящимися в Абхазии на отдыхе.

Рауль Хаджимба поинтересовался у детей где они уже успели побывать и об их ощущениях от увиденного в республике. Дети в ответ сказали, что посетили озеро Рица и другие достопримечательности, они довольны отдыхом в Абхазии.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, обращаясь к юным землякам сказал, что главным итогом их отдыха должна стать близость к Абхазии.

"Главное, чтобы вы полюбили Абхазию, чтобы познакомились со своими сверстниками и продолжали общение", — отметил он.

© Sputnik / Илона Хварцкия Развивать и приумножать: президенты РЮО и Абхазии о взаимоотношениях

Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц добавил, что и Абхазия будет отправлять в Южную Осетию детей для того, чтобы связи двух республик укреплялись.

"Многие дети не в первый раз в Абхазии, есть и те, кто уже несколько раз бывал в республике. Предыстория этой поездки такова – ваш премьер-министр Беслан Барциц побывал в Южной Осетии на инаугурации президента. Мы пригласили всю абхазскую делегацию в нашу школу, в музей современной истории "Память". Пообщавшись с детьми, премьер-министр Абхазии пригласил детей из школы №1 на отдых в Абхазию", — сказала директор цхинвалской средней школы №1 Русудан Гобозова.

В Сухуме 7 июля начался официальный визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Делегацию из Южной Осетии встречали на государственной границе с Россией.

По пути следования в городе Гагра была совершена остановка. Гости посетили мемориал добровольцам, павшим во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Прибыв в столицу Абхазии Библиов возложил цветы к мемориалу в Парке Славы в Сухуме и к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Во второй половине дня между Министерствами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии был подписан план консультаций на 2017-2018 годы, а Общественные палаты двух республик подписали Соглашение о сотрудничестве.



