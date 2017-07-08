Пилия: необходимо расширить полномочия депутатов городского Собрания

СУХУМ, 8 июл – Sputnik, Амра Амичба. Необходимо расширить полномочия депутатов городского Собрания, заявил в студии радио Sputnik председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия, аргументировав это тем, что на сегодняшний день статус депутатов не позволяет решать многие вопросы, по которым к ним обращаются избиратели.

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Пилия уточнил, что по статусу в городском Собрании обсуждаются лишь вопросы здравоохранения, образования, молодежи, спорта, культуры, социальной защиты, финансов, а также согласовывается назначение начальника УВД города Сухум.

"Все остальные ведущие затратные направления, как коммунальное хозяйство, зеленое хозяйство, водоснабжение, отвод канализации, транспортные и жилищные вопросы, выделение квартир, рекламное оформление города, архитектура – все это нам неподотчетно, мы не выслушиваем доклады руководителей", — заметил председатель городского Собрания Сухума.

Пилия считает, что все направления, которыми занимается администрация, должны быть подотчетны городскому Собранию.

"Граждане обращаются к депутатам, депутат также с письмом обращается к главе администрации, он, в свою очередь, обращается в столичные управления. А избиратели требуют от депутатов. Фактически же, у депутата нет никаких полномочий ни по выделению средств, ни по направлению средств", — пояснил Пилия.

Вопрос прямых выборов мэра столицы Собрание намерено вынести на референдум.

"Если бы горожане выбирали своего главу, он бы знал, что зависит от людей, — сказал Пилия. — Но при этом, если даже избирался бы, нужно "сажать" в цепочку исполнительной власти, чтобы мэр отчитывался перед президентом и правительством".

Он отметил, что столичная администрация относится к инициативе горсобрания положительно. Константин Пилия признал, что пока далеко до воплощения идеи, но если бы новый созыв 2019 года начал работу по новому закону, это стало бы весомым достижением.