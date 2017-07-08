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Вольная борьба

Турнир по вольной борьбе имени Владимира Маршания открылся в Сухуме

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
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В традиционном Международном турнире имени Чемпиона СССР Владимира Маршания примут участие 300 спортсменов.

СУХУМ, 8 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Традиционный Международный турнир имени мастера спорта международного класса, чемпиона СССР по вольной борьбе Владимира Маршания открылся в Сухуме в субботу 8 июля.

Для участия в турнире в Абхазию приехали спортсмены из Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана, Тульской области, Сочи и других мест. Всего в турнире заявлены 300 юных борцов.

Открывая турнир президент Федерации греко-римской борьбы Абхазии Раш Хутаба пожелал всем удачного выступления.

"Приветствую вас, уважаемые гости и участники турнира имени великого спортсмена Владимира Маршания. Он трагически ушел из жизни и, конечно, очень жаль, что мы потеряли такого учителя, который вырастил многих мастеров спорта. Я вас поздравляю с этим турниром, желаю удачного выступления", — сказал Хутаба.

Организовали турнир Государственный комитет Абхазии по физической культуре и спорту и Федерация греко-римской борьбы республики.

"Владимир Маршания был великим спортсменом, он был человеком доброй души, сделавший очень многое для спорта в Абхазии. Помимо всего прочего, он тренировал наших детишек после войны, когда нам было очень трудно", — сказала начальник спортивного отдела Государственного комитета по физической культуре и спорту Абхазии Жанна Зантария.

Всего в соревнованиях участвует триста юных борцов. Турнир по вольной борьбе пройдет в два дня – 8 и 9 июля.

Владимир Маршания — Чемпион СССР по вольной борьбе, мастер спорта международного класса  (1972), родился 5 октября 1946 года. Борьбой начал заниматься в 1964 году. На чемпионатах СССР выступал 10 раз, завоевывал "бронзу", трехкратный победитель международных турниров – в 1972, 1973 и 1976 годах.



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