Онлайн-трансляции из Парламента Абхазии: техника и финансы

Бадрак Авидзба, Sputnik

Депутаты Парламента Абхазии Батал Табагуа и Илья Гуния рассказали в интервью радио Sputnik о своем отношении к введению прямого эфира заседаний Парламента. Проект постановления, вынесенный на голосование 5 июля, в частности, обязывал аппарат Парламента до 1 сентября подготовить технические условия для онлайн-трансляций заседаний на официальном сайте законодательного органа.

Открытость Парламента

Одним из тех, кто голосовал за ведение прямых трансляций с заседаний Парламента, был депутат Батал Табагуа. По его словам, работа избранных народом депутатов должна быть открыта.

"Решения, принимаемые депутатами, должны быть открытыми, думаю, что у народных избранников нет секретов от людей. Возможно, в Парламенте будут решаться вопросы, связанные с государственной безопасностью, тогда можно проводить закрытые заседания. Такие заседания могут проходить один или два раза в год, в зависимости от ситуации", — говорит Табагуа.

Во всех остальных случаях все принимаемые Парламентом решения должны быть достоянием общественности, уверен парламентарий.

"В наших заседаниях принимают участие журналисты, как вы знаете, они пишут и снимают все, что мы говорим, наши мнения. Во всем мире сегодня нельзя утаить информацию, и нам нечего прятать, люди должны знать, как мы работаем", — отметил Табагуа.

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По его словам, ведение прямых трансляций будет обязывать парламентариев более основательно подходить к рассматриваемым в повестке дня вопросам.

"Депутат будет повышать к себе требовательность, и с этой точки зрения ведение прямых трансляций будет сказываться положительным образом", — считает депутат.

Надо доработать

Другой парламентарий Илья Гуния проголосовал против принятия проекта постановления Парламента о ведении прямых трансляций заседаний Народного Собрания. При этом, Илья Гуния отметил, что причиной тому стало не его отрицательное отношение к данному вопросу, а непродуманность механизма, за счет которого эта работа будет начата.

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"Этот вопрос стоит в Парламенте очень давно, мы и ранее обсуждали, нужно это или нет. Мы не сказали, что не нужно вести трансляции, вести трансляции нужно. Нам надо создать условия, для того чтобы организовать эту работу", — сказал Гуния.

По словам депутата, проект постановления Парламента о ведении прямых трансляций к нему попал всего за несколько минут до начала заседания 5 июля.

© Фото: Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия Этика - не обязанность: парламентарии V созыва о процедуре голосования

"Когда я увидел постановление, у меня возникли к нему вопросы. Документ можно принять, но после принятия его нужно еще исполнять. Нужно поставить камеры", — говорит Гуния.

При этом непонятно, кто должен провести эту работу — Абхазская телерадиокомпания, или же необходимо поставить камеры с выходом в интернет, чтобы зрители могли наблюдать за заседаниями по всемирной паутине, отметил парламентарий.

"Чтобы это стало возможным, необходимо знать, что нам нужно. Надо понимать, какая зарплата будет у людей, которые будут воплощать идею в жизнь. Легко на кого-то свалить ответственность за проведение работы, но для положительного результата нужны усилия", — подчеркнул Илья Гуния.

Депутат уверен, что поставленная задача будет решена в том случае, если детально продумать механизм, по которому будут осуществляться прямые эфиры заседаний Народного Собрания Абхазии. По этой причине депутат предложил отложить этот вопрос.