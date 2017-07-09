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Заседание Парламента

Онлайн-трансляции из Парламента Абхазии: техника и финансы

Роберт Джопуа
В Абхазии
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Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (37)
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На сессии Парламента Абхазии 5 июля проект постановления об организации онлайн-трансляции открытых заседаний Народного Собрания не набрал необходимого количества голосов. Из 32 присутствующих народных избранников 14 проголосовали за постановление, 13 против, трое воздержались.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Депутаты Парламента Абхазии Батал Табагуа и Илья Гуния рассказали в интервью радио Sputnik о своем отношении к введению прямого эфира заседаний Парламента. Проект постановления, вынесенный на голосование 5 июля, в частности, обязывал аппарат Парламента до 1 сентября подготовить технические условия для онлайн-трансляций заседаний на официальном сайте законодательного органа.

Открытость Парламента

Одним из тех, кто голосовал за ведение прямых трансляций с заседаний Парламента, был депутат Батал Табагуа. По его словам, работа избранных народом депутатов должна быть открыта.

"Решения, принимаемые депутатами, должны быть открытыми, думаю, что у народных избранников нет секретов от людей. Возможно, в Парламенте будут решаться вопросы, связанные с государственной безопасностью, тогда можно проводить закрытые заседания. Такие заседания могут проходить один  или два раза в год, в зависимости от ситуации", — говорит Табагуа.

Во всех остальных случаях все принимаемые Парламентом решения должны быть достоянием общественности, уверен парламентарий.

"В наших заседаниях принимают участие журналисты, как вы знаете, они пишут и снимают все, что мы говорим, наши мнения. Во всем мире сегодня нельзя утаить информацию, и нам нечего прятать, люди должны знать, как мы работаем", — отметил Табагуа.

Заседание Парламента
Роберт Джопуа
Трансляций не будет: постановление не прошло в Парламенте Абхазии

По его словам, ведение прямых трансляций будет обязывать парламентариев более основательно подходить к рассматриваемым в повестке дня вопросам.

"Депутат будет повышать к себе требовательность, и с этой точки зрения ведение прямых трансляций будет сказываться положительным образом", — считает депутат.

Надо доработать

Другой парламентарий Илья Гуния проголосовал против принятия проекта постановления Парламента о ведении прямых трансляций заседаний Народного Собрания. При этом, Илья Гуния отметил, что причиной тому стало не его отрицательное отношение к данному вопросу, а непродуманность механизма, за счет которого эта работа будет начата.

Радиоверсию беседы на абхазском языке слушайте здесь >>

"Этот вопрос стоит в Парламенте очень давно, мы и ранее обсуждали, нужно это или нет. Мы не сказали, что не нужно вести трансляции, вести трансляции нужно. Нам надо создать условия, для того чтобы организовать эту работу", — сказал Гуния.

По словам депутата, проект постановления Парламента о ведении прямых трансляций к нему попал всего за несколько минут до начала заседания 5 июля.

Заседание парламента. Архивное фото.
© Фото: Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия
Этика - не обязанность: парламентарии V созыва о процедуре голосования

"Когда я увидел постановление, у меня возникли к нему вопросы. Документ можно принять, но после принятия его нужно еще исполнять. Нужно поставить камеры", — говорит Гуния.

При этом непонятно, кто должен провести эту работу — Абхазская телерадиокомпания, или же необходимо поставить камеры с выходом в интернет, чтобы зрители могли наблюдать за заседаниями по всемирной паутине, отметил парламентарий.

"Чтобы это стало возможным, необходимо знать, что нам нужно. Надо понимать, какая зарплата будет у людей, которые будут воплощать идею в жизнь. Легко на кого-то свалить ответственность за проведение работы, но для положительного результата нужны усилия", — подчеркнул Илья Гуния.

Депутат уверен, что поставленная задача будет решена в том случае, если детально продумать механизм, по которому будут осуществляться прямые эфиры заседаний Народного Собрания Абхазии. По этой причине депутат предложил отложить этот вопрос.

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (37)

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