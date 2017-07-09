Сичинава о фестивале "Принц и принцесса мира 2017": была дружеская атмосфера

СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Международный фестиваль "Prince&Princess of the World 2017" прошел в дружеской обстановке, сказала в интервью радио Sputnik президент фонда "L-Star" Лали Сичинава.
"Не было никакой конкуренции между детьми, потому что организаторы смогли создать атмосферу дружбы. Все детки общались и смеялись — они были настоящими детьми: непосредственными, добрыми, открытыми", — рассказала Сичинава.
По словам "Принцессы мира" и обладательницы Супер Гран-при фестиваля 8-летней Ялсы Зантария, больше всего ей понравился конкурс, в котором она исполнила попурри на основе абхазских танцев.
Сичинава подчеркнула, что за три подготовительных месяца перед фестивалем была проделана большая работа.
"У нас было недолгий подготовительный период, буквально три месяца. За это время мы должны были решить вопросы с визами, костюмами, с творческим номером, а также подготовить подарки для участников фестиваля", — отметила президент фонда "L-Star".
Вся неделя фестиваля, продолжила она, была насыщенной, так как каждый день был конкурсным. Особенно интересным был первый день, когда участники мероприятия посадили в парке "Дерево дружбы".
"Детям вручили ленточки с названием стран, официальную форму фестиваля, в утренние часы их собрали и провели в красивый сад, где было посажено "Дерево дружбы". Каждый ребенок высыпал горсточку земли, привезенную со своей родины", — рассказала Лали Сичинава.
Мама Ялсы, Эсма Гемуа, сказала о том, что сильно переживает, когда ее дочь выступает на международных фестивалях, так как она представляет свою республику, выходит под абхазским флагом в костюмах с национальными элементами.
Международный фестиваль красоты, таланта и моды "Prince&Princess of the World 2017" прошел в Болгарии с 23-по 30 июня. В нем участвовало 50 конкурсантов из Украины, России, Абхазии, Испании, США, Казахстана, Турции, Канады, Индии и других стран мира.