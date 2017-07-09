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Ялса Зантария

Сичинава о фестивале "Принц и принцесса мира 2017": была дружеская атмосфера

© Sputnik. Юлия Квициния
В Абхазии
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Президент фонда "L-Star" Лали Сичинава рассказала Sputnik о прошедшем международном фестивале красоты "Prince&Princess of the World 2017", обладательницей Супер Гран-при которого стала Ялса Зантария.

СУХУМ, 9 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Международный фестиваль "Prince&Princess of the World 2017" прошел в дружеской обстановке, сказала в интервью радио Sputnik президент фонда "L-Star" Лали Сичинава.

"Не было никакой конкуренции между детьми, потому что организаторы смогли создать атмосферу дружбы. Все детки общались и смеялись — они были настоящими детьми: непосредственными, добрыми, открытыми", — рассказала Сичинава.

По словам "Принцессы мира" и обладательницы Супер Гран-при фестиваля 8-летней Ялсы Зантария, больше всего ей понравился конкурс, в котором она исполнила попурри на основе абхазских танцев.

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Сичинава подчеркнула, что за три подготовительных месяца перед фестивалем была проделана большая работа.

"У нас было недолгий подготовительный период, буквально три месяца. За это время мы должны были решить вопросы с визами, костюмами, с творческим номером, а также подготовить подарки для участников фестиваля", — отметила президент фонда "L-Star".

Ялса Зантария
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Вся неделя фестиваля, продолжила она, была насыщенной, так как каждый день был конкурсным. Особенно интересным был первый день, когда участники мероприятия посадили в парке "Дерево дружбы".

"Детям вручили ленточки с названием стран, официальную форму фестиваля, в утренние часы их собрали и провели в красивый сад, где было посажено "Дерево дружбы". Каждый ребенок высыпал горсточку земли, привезенную со своей родины", — рассказала Лали Сичинава.

Мама Ялсы, Эсма Гемуа, сказала о том, что сильно переживает, когда ее дочь выступает на международных фестивалях, так как она представляет свою республику, выходит под абхазским флагом в костюмах с национальными элементами.

Международный фестиваль красоты, таланта и моды "Prince&Princess of the World 2017" прошел в Болгарии с 23-по 30 июня. В нем участвовало 50 конкурсантов из Украины, России, Абхазии, Испании, США, Казахстана, Турции, Канады, Индии и других стран мира.



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