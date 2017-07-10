Собери стихотворение Баграта Шинкуба

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"Зеленый" дом Константина Тужба О секретах искусства ландшафтного дизайна, о декоративных и уникальных растениях своего цветочного хозяйства рассказал корреспонденту Sputnik, садовод-любитель, президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба. 43

Дмитрий Гвазава стал призером двух гонок третьего этапа Кубка России Mitjet Третий из шести этапов Кубка России Mitjet завершился 8 июля в Москве. 167