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Милена Барциц

Милена Барциц прошла во второй тур проекта "Битва талантов"

© Фото: из личного архива Милены Барциц
В Абхазии
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МУЗ-ТВ и Академия популярной музыки Игоря Крутого объявили о старте музыкального проекта "Битва талантов", в числе юных конкурсантов певица из Абхазии Милена Барциц.

СУХУМ, 10 июл – Sputnik, Амра Амичба. Милена Барциц прошла во второй тур проекта "Битва талантов", исполнив песню Адель Set Fire to the Rain. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила мама конкурсантки Илона Кове.

Из трех членов жюри за Милену проголосовали двое. Как рассказывает Илона Кове, третий же член жюри заявил, сам себе удивился, почему не проголосовал, но пожелал, чтобы это стало стимулом для лучшего выступления в следующем туре. 

Из 80 детей во второй тур прошли всего 36 человек. Телевизионный эфир первого конкурсного дня проекта состоится в ближайшую субботу на канале Муз-ТВ.

Милена Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Съемки очередного тура пройдут в Главкино 12-13 июля. Ей дали новую песню, очень модную на сегодняшний день. Милена уже репетирует", — сказала мама юной певицы. 

Милена Барциц поделилась, что, несмотря на то, что "Битва талантов" уже третий конкурс, в котором она участвует, каждый раз, когда выходит на сцену перед жюри ощущает волнение. 

"Трепет ощущаю, волнуюсь. Хочу, чтобы все прошло идеально, именно так, как я все задумала, — сказала Милена. — Достаточно сильные конкуренты на проекте. Но возможно, я им достойный соперник". 

Певица при этом отметила, что на проекте царит дружеская атмосфера, встретила она и много знакомых детей, с которыми выступала в других проектах.

Милена Барциц участница телевизионного конкурса "Голос. Дети" и "Детской Новой волны" и сейчас решила попробовать свои силы в "Битве талантов".  




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