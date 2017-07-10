Четыре из шестнадцати: как обживают свои "гнезда" молодые семьи

Бадрак Авидзба, Sputnik

В 2015 году произошло событие, о котором стало известно во всей республике. Тогда, группа молодых семей захватила одну из многоэтажек в Новом районе Сухума. Отчаявшиеся люди требовали у правительства решения жилищных проблем, так как им было тяжело оплачивать съемные квартиры и при этом обеспечивать своих детей.

Решение © Sputnik / Томас Тхайцук Эшба о выделении квартир 16 молодым семьям: программа будет продолжена

Действия людей уже не могли остаться без внимания правительства, так как случаи захвата домов стали учащаться. После первого захвата дома в апреле 2015 года, уже другая группа молодых людей потребовала предоставить им место жительства. Кабинет Министров Абхазии в мае 2016 года принял постановление о выделении жилья десяти молодым семьям в Сухуме.

Они получили квартиры в доме, расположенном на Маяке, к строению были проведены свет, электричество и канализация. Самое главное требование людей – возможность иметь собственные квартиры было выполнено, однако большинство семей все еще так и не вселились. Причина в том, что в выданном молодым семьям доме не были завершены ремонтные работы.

Внутри квартиры стояли окна, все остальные работы предстояло выполнить уже владельцам. В 2017 году еще шесть семей получили крышу над головой в этом же доме.

Четыре семьи

Несмотря на то, что жилье выделено 16 семьям, в свои новые "гнезда" на сегодня заселились только четыре семьи. Одни семьи проводят в квартирах ремонтные работы, другие уже близки к новоселью. Невооруженным взглядом можно было заметить, что с момента как молодым семьям выделили квартиры в доме произошли значительные изменения. Лестница, ведущая внутрь дома все еще деревянная, но она уже более основательная. Если в мае 2016 года внутри квартир стены, полы и потоки были только покрыты штукатуркой, не стояло дверей, то сейчас во всех квартирах хозяева установили двери, покрасили подъезды.

Семья Батала Адлейба одна из тех четырех семей, которые уже живут в доме. По словам главы семейства, пришлось приложить усилия, для того, чтобы подготовить квартиру для жилья. Он провел электричество в свою квартиру, воду, установил двери и уже практически завершил все отделочные работы.

"Основные работы здесь были проведены, к дому были подключены свет и вода, я провел их в квартиру, мы залили полы, покрасили стены", — говорит он.

Батал сказал, что другие семьи также поэтапно проводят ремонты своих квартир. Он признается, что ему повезло, так как родственники помогли с ремонтом, однако не всем новоселам удалось быстро завершить ремонт.

© Sputnik. Максим Богодвид Эшба о кредитовании жилья: нет достаточных средств

"К примеру, владелец квартиры на первом этаже работает летом, и уже начал заливать полы. Вопрос в деньгах, практически во всех квартирах полы уже залиты, ребята вкладывают средства по мере их накопления. Так случилось, что мне мать помогла, но есть люди которым некому помочь", — рассказывает Батал.

Батал отец двоих детей, старшей из которых пять лет. По его рассказам, до того, как им выделили двухкомнатную квартиру, семье приходилось едва сводить концы с концами. Батал не имеет постоянной работы, он подрабатывает от случая к случаю, по его признанию, если бы не помощь семьи, отремонтировать квартиру своими силами ему было бы трудно.

Еще незаселившиеся семьи, по словам Адлейба, до сих пор живут в съемном жилье, а на скопленные деньги понемногу ремонтируют будущее жилье.

"Я очень благодарен правительству и президенту. Благодаря им у наших семей теперь есть крыша над головой", — сказал он.

В квартирах других владельцев ремонтные работы в самом разгаре, у входа в одну из них лежат мешки с цементом, и другие строительные материалы. Хозяев застать не удалось, но по свежему запаху краски понятно, что ремонт проходит достаточно активно.

Без ордера

Владелец другой квартиры Тимур Агухаа еще не закончил ремонт своей квартиры, но надеется, что в скором времени его семье удастся заселиться.

Вместе с тем, он обеспокоен, что жильцам все еще не предоставили ордеры на жилье.

© Sputnik. Томас Тхайцук Жители Сухума требовали от властей улучшения жилищных условий

По словам Агухаа он несколько раз обращался в администрацию города, однако там сообщили, что до принятия дома на баланс города не представляется возможным оформление документов.

Как сообщил Sputnik начальник жилищного Управления Администрации города Сухум Сергей Матосян, дом не передан на баланс столичной администрации.

"Дом пока является собственностью Фонда репатриации. Подготовку документов должна производить "репатриация" (Фонд – ред.) и после того, как будет готова документация для оформления, они присылают нам и мы на жилищной комиссии принимаем решения о передаче в наем людям", — объяснил Матосян.

А уже на основании выданного ордера жители должны будут заключать договоры найма, сказал он.

По словам председателя Фонда репатриации Абхазии Вадима Харазия, он написал президенту о том, что фонд отказывается от дома. Однако, по его словам, дом все еще не передан на баланс столичной администрации.



