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Прогулочный самолет

Квициния об инциденте с А-33: пилот провел предполетный курс безопасности

Гурам Инапшба
В Абхазии
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Падение прогулочного самолета в Пицунде (6)
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Муж и отец пострадавших при жесткой посадке легкомоторного самолета в Пицунде Андрей Дьякончук сообщил "Вестям Сочи", что в отличие от пилота, пассажиры летательного аппарата не были пристегнуты ремнями безопасности, из-за чего и получили значительные повреждения.

СУХУМ, 10 июл – Sputnik, Амра Амичба. Согласно положению, предполетный краткий курс по безопасности опытный пилот пицундского самолета, скорее всего, провел, заявил корреспонденту Sputnik ведущий специалист в области авиационного транспорта при Управлении транспорта Абхазии Виталий Квициния. 

По словам Квициния, сейчас идет следствие по факту жесткой посадки самолета, по итогам которой и станет известно, пристегнуты были пассажиры или нет. 

"Думаю, он бы предупредил. Не вчера сел за штурвал. Опытный летчик. Он должен был объяснить правила перед тем, как подняться в воздух, и должен был предупредить, чтобы пристегнулись пассажиры. Международные правила безопасности соблюдаются и в Абхазии. Но, как бывает порой, туристы халатно относятся к собственной безопасности, не прислушиваясь к словам специалистов", — заметил Квициния. 

Он подчеркнул, что разрешительные документы на летательный аппарат у пилота были. 

"Все соответствующие сертификаты летной годности имелись у пилота, — сказал Виталий Квициния. — Технический осмотр проходит в аэропорту, ему дают акт технического осмотра. С этим он приходит в Транспортное управление и на основании этого акта он получает сертификат". 

Архивное фото самолета
Алексей Куденко
Прогулочный самолет упал в Пицунде

Муж пострадавшей при жесткой посадке самолета Андрей Дьякончук сообщил "Вестям Сочи", что его супруга получила перелом позвоночника, повреждены грудина и несколько ребер. По его словам, Татьяна не чувствует половину тела. 16-летнему Ивану также провели операцию, у подростка перелом позвонковых отростков, ушиб легких и почек, частично выбиты зубы. В связи с травмой бедра ему установили аппарат Елизарова.

Андрей Дьякончук считает, что таких серьезных травм можно было избежать, если бы его жена и сын во время полета были пристегнуты. По его словам, пилот самолета внимание на это не обратил, при этом сам пристегнулся и почти не пострадал. Мужчина также заявил, что разрешения на перевозку пассажиров у абхазского летчика не было.


Темы:
Падение прогулочного самолета в Пицунде (6)


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