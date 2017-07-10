Время дорого: на лечение Самвелу Хзарджяну собирают "всем миром"

Sputnik, Амра Амичба.

Семилетний Самвел очень любит играть в футбол. Родители не сразу обратили внимание на жалобы ребенка на боль в ноге.

"Мы подумали, бегает на улице, может, ударился, но внешних признаков ушибов не было, — рассказывает отец Самвела Сергей Хзарджян. – Сначала редко говорил, что нога болит, в неделю раз, может быть".

В последнее время на боль в ноге ребенок начал жаловаться чаще и даже ночью. Повезли в Гагрскую больницу, там посоветовали обратиться в лечебные учреждение Сочи или Адлера.

"Нога начала опухать, левая ниже колена с задней части – нижняя берцовая кость, как говорят врачи. Опухлость периодически вроде как спадала. Но уже по ночам начал просыпаться от боли", — заметил отец.

Сочинский врач рекомендовал немедленно выезжать в Краснодар, и там уже врач-онколог поставил диагноз — остеома и остеосаркома.

"Не тяните, обращайтесь в ваш Минздрав, выбивайте направление на лечение, сказал нам врач. По его словам, Сухум дружит только с Ростовом и Москвой. С краснодарским лечебным учреждением соглашения нет. Мы обратились в Минздрав, нам сказали, но надо ждать от полутора до трех месяцев", — с грустью сказал отец ребенка.

Минздрав и фонд "Ашана" готовы помочь, но процедура в каждом учреждении занимает время, надо подождать, а ребенка на операцию надо класть уже сейчас.

© Фото: предоставлено семьей Хзарджян Самвел Хзарджян

В приемной Минздрава сообщили, что документы ребенка приняли, вопрос находится на рассмотрении, запрос уже отправлен в клинику Ростова, но, к сожалению, все делается не так быстро, как хотелось бы.

Специалист фонда "Ашана" Саида Хутаба рассказала, что к ним обращались родители Самвела, но сейчас идет сбор средств на другого ребенка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Четырехчасовая операция Санель Ажиба прошла лучше, чем ожидали врачи

"Мы не можем прервать этот сбор, а одновременно вести сбор средств на двух детей по нашему уставу запрещено, — отметила Хутаба. — После обращения родителей Хзарджян все это время мы искали клинику, которая бы согласилась принять ребенка. Нашли в Санкт-Петербурге. Маме продиктовала номер врача, чтобы он их проконсультировал. Но, насколько мне известно, ему не позвонили. Родители решили сами вывезти ребенка в больницу Краснодара".

Отец ребенка пытается оформить медицинский полис в Адлере, чтобы уменьшить расходы на операцию.

"Я подумал, чем ждать ответа на запрос, сделать медицинский полис быстрее. Сколько надо денег не знаем. Хирург-онколог сказал, срочно операция нужна и без помощи сами не осилите стоимость операции, — заметил Сергей Хзарджян. — Чтобы лечь на лечение в России, надо иметь или направление, или медицинский полис. Мы граждане России, но без прав: чтоб лечиться там надо иметь внутренний паспорт, а то что нам выдают загранпаспорт, с ним только границу можно перейти".

Жители поселка Багрыпш прознав о несчастье в семье соседей, решили организовать сбор средств, правда поселок небольшой, если и соберется какая-то сумма, ее вряд ли будет достаточно. Первой, кто внес посильный вклад в общую копилку, стала соседка Вера Грызина.

"Я с рождения знаю детей в этой семье. Смотрела за ними, когда бабушка уходила на работу, или мама ездила на учебу", — сказала Грызина.

По ее словам, семья Хзарджян трудолюбивая, не отлынивает от работы, но из-за отсутствия рабочих мест в районе, устроиться куда-либо сложно.

"Подрабатывают где кто может. Сейчас отец бегает с документами по инстанциям, бабушка смотрит за детьми, а маму отправили на работу, чтобы хотя бы какие-то деньги были у семьи, — рассказала соседка. — Запасов у них никаких нет. То, что заработают, тратят сразу. А работа у них тоже появляется время от времени. То собирают лавровый лист и продают, то еще что-то. Но что на этом заработаешь? Копейки. Поэтому считаю, что им необходимо помочь всем миром. Инициативу жителей поселка я считаю очень благородной, но нас мало здесь, а сумма нужна значительная".

Сейчас ребенок дома. По словам его отца, боли в ноге не дают Самвелу спать по ночам. По рекомендации врачей дают ребенку болеутоляющие.

"Простые болеутоляющие даем два-три раз днем и ночью, когда боль обостряется. Более сильные болеутоляющие давать нельзя. Врачи говорят, чтобы организм пока пытался сам бороться с болезнью, чтобы на операции организм слабый не был", — сказал Сергей Хзарджян.

Отец заметил, что только после того, как сделают операцию и возьмут пункцию, станет ясно опухоль доброкачественная или злокачественная. Если окажется, что злокачественная, тогда лечение будет еще дороже и дольше.



