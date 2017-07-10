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Благотворительный забег "Бежим со смыслом" состоится в Сухуме

CC0 / Pixabay /
В Абхазии
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Благотворительный забег "Бежим со смыслом" организован движением "Послы доброй воли Абхазии".

СУХУМ, 10 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. 23 июля, в день государственного флага Абхазии, благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" организует благотворительный забег "Бежим со смыслом", сказал корреспонденту Sputnik Посол доброй воли Кан Тания.

"Это будет самым масштабным спортивным мероприятием этого лета. С завтрашнего дня мы открываем регистрацию участников. Каждому из них будет присвоен номер. При регистрации каждому участнику будет рекомендовано внести некую сумму в качестве благотворительности", — подчеркнул он.

Собранные средства будут направлены на лечение детей, подопечных фонда "Ашана", отметил Кан Тания.

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"Таким образом, из спортивного мероприятия мы сделаем благотворительность. После забега будет разыграна лотерея, каждый зарегистрированный участник автоматически становится участником лотереи", — добавил он.

В лотерее будут разыграны призы, главный из которых — современный смартфон.  

"Также будет маленькая развлекательная программа во время мероприятия. Забег состоится на набережной Махаджиров, в нем примут участие гости из России, а также будет один итальянец", — сказал Тания.

"Бежим со смыслом" будет разделен на три этапа – три, пять и десять километров, также будет забег для несовершеннолетних детей на 500 метров и на один километр. Количество участников благотворительной акции не ограничено, все желающие могут подать заявки, сообщил Кан Тания.

"Как только мы откроем регистрацию на официальном сайте "Послов доброй воли", любой человек сможет зарегистрироваться и автоматически стать участником лотереи", — отметил Посол доброй воли.

Первые 50 зарегистрировавшихся получат футболки с логотипом движения "Послы доброй воли Абхазии", сказал Тания.

 



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