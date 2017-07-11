Эсма Джениа: подготовка к джазовому фестивалю идет активно

СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Подготовка к джазовому фестивалю идет активно, сказала в интервью на радио Sputnik Абхазия художественный руководитель Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба Эсма Джениа.
"Сейчас самые интенсивные дни, до начала фестиваля осталось всего несколько дней, мы, что называется, проясняем и уточняем детали. Первая группа музыкантов приезжает 11 июля, это "букет" джазовых артистов, среди которых Народный артист России Алексей Кузнецов — метр российской джазовой музыки", — добавила она.
По словам Джениа, 13 июля в Сухум приедет певица Ирина Радилис – педагог по джазовому вокалу и одна из лучших джазовых певиц, также для абхазских зрителей выступят пианист, композитор и аранжировщик Иван Фармаковский, Александр и Дмитрий Бриль — зачинатели джазового фестивали в Абхазии.
"И, конечно, выступит любимый нами всеми Денис Хагба, которого многие знают, как участника телевизионного проекта "Голос" на первом канале. На проекте он пел, а вообще он музыкант, играющий на ударных инструментах", — подчеркнула Джениа.
Эсма Джениа рассказала о том, как возникла идея проведения джазового фестиваля в Сухуме.
"Я сама очень люблю джаз, еще во время проживания в Москве очень много слушала. Кстати, Алексея Кузнецова слушала много в абонементах музея Глинки. В прошлом году ко мне в филармонию зашел саксофонист Александр Бриль. Честно говоря, о братьях саксофонистах Бриль не слышала, я знала об отце, замечательном пианисте Игоре Бриле. Как оказалось, у него два сына, которые творят в джазе. И один из них женат на Сухумчанке, и каждый год приезжает отдыхать летом в Сухум. Он набрался храбрости и пришел в филармонию, чтобы предложить провести фестиваль", — отметила она.
Международный джазовый фестиваль пройдет в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба во второй раз. Откроется фестиваль в четверг 13 июля.