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Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party

Эсма Джениа: подготовка к джазовому фестивалю идет активно

© Sputnik. Vladimir Astapkovich
В Абхазии
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О том, как идет подготовка к Международному джазовому фестивалю в Абхазии, рассказала художественный руководитель Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба Эсма Джениа.

СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Подготовка к джазовому фестивалю идет активно, сказала в интервью на радио Sputnik Абхазия художественный руководитель Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба Эсма Джениа.

"Сейчас самые интенсивные дни, до начала фестиваля осталось всего несколько дней, мы, что называется, проясняем и уточняем детали. Первая группа музыкантов приезжает 11 июля, это "букет" джазовых артистов, среди которых Народный артист России Алексей Кузнецов — метр российской джазовой музыки", — добавила она.

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По словам Джениа, 13 июля в Сухум приедет певица Ирина Радилис – педагог по джазовому вокалу и одна из лучших джазовых певиц, также для абхазских зрителей выступят пианист, композитор и аранжировщик Иван Фармаковский, Александр и Дмитрий Бриль — зачинатели джазового фестивали в Абхазии.

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© Sputnik / Илона Хварцкия
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"И, конечно, выступит любимый нами всеми Денис Хагба, которого многие знают, как участника телевизионного проекта "Голос" на первом канале. На проекте он пел, а вообще он музыкант, играющий на ударных инструментах", — подчеркнула Джениа.

Эсма Джениа рассказала о том, как возникла идея проведения джазового фестиваля в Сухуме.

"Я сама очень люблю джаз, еще во время проживания в Москве очень много слушала. Кстати, Алексея Кузнецова слушала много в абонементах музея Глинки. В прошлом году ко мне в филармонию зашел саксофонист Александр Бриль. Честно говоря, о братьях саксофонистах Бриль не слышала, я знала об отце, замечательном пианисте Игоре Бриле. Как оказалось, у него два сына, которые творят в джазе. И один из них женат на Сухумчанке, и каждый год приезжает отдыхать летом в Сухум. Он набрался храбрости и пришел в филармонию, чтобы предложить провести фестиваль", — отметила она.

Международный джазовый фестиваль пройдет в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба во второй раз. Откроется фестиваль в четверг 13 июля.

 

 



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