Эсма Джениа: подготовка к джазовому фестивалю идет активно

СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Подготовка к джазовому фестивалю идет активно, сказала в интервью на радио Sputnik Абхазия художественный руководитель Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба Эсма Джениа.

"Сейчас самые интенсивные дни, до начала фестиваля осталось всего несколько дней, мы, что называется, проясняем и уточняем детали. Первая группа музыкантов приезжает 11 июля, это "букет" джазовых артистов, среди которых Народный артист России Алексей Кузнецов — метр российской джазовой музыки", — добавила она.

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По словам Джениа, 13 июля в Сухум приедет певица Ирина Радилис – педагог по джазовому вокалу и одна из лучших джазовых певиц, также для абхазских зрителей выступят пианист, композитор и аранжировщик Иван Фармаковский, Александр и Дмитрий Бриль — зачинатели джазового фестивали в Абхазии.

© Sputnik / Илона Хварцкия Хиты мирового джаза прозвучали на сцене абхазской филармонии

"И, конечно, выступит любимый нами всеми Денис Хагба, которого многие знают, как участника телевизионного проекта "Голос" на первом канале. На проекте он пел, а вообще он музыкант, играющий на ударных инструментах", — подчеркнула Джениа.

Эсма Джениа рассказала о том, как возникла идея проведения джазового фестиваля в Сухуме.

"Я сама очень люблю джаз, еще во время проживания в Москве очень много слушала. Кстати, Алексея Кузнецова слушала много в абонементах музея Глинки. В прошлом году ко мне в филармонию зашел саксофонист Александр Бриль. Честно говоря, о братьях саксофонистах Бриль не слышала, я знала об отце, замечательном пианисте Игоре Бриле. Как оказалось, у него два сына, которые творят в джазе. И один из них женат на Сухумчанке, и каждый год приезжает отдыхать летом в Сухум. Он набрался храбрости и пришел в филармонию, чтобы предложить провести фестиваль", — отметила она.

Международный джазовый фестиваль пройдет в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба во второй раз. Откроется фестиваль в четверг 13 июля.