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Гора в Абхазии

Сотня горных объектов дополнит список исторического наследия Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Завершилась первая полевая экспедиция в горы Абхазии для инвентаризации объектов историко-культурного наследия республики.

СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Сто объектов дополнят реестр историко-культурного наследия Абхазии, об этом на пресс-конференции по результатам горной экспедиции сообщил заместитель министра Батал Кобахия.

"В урочище Химса было зафиксировано 100 объектов историко-культурного наследия. Всего 6 комплексов, в которых представлены жилые помещения, хозяйственные помещения, загоны для скота, культовые сооружения. Суть экспедиции была в том, чтобы провести исследование объектов историко-культурного наследия в горной Абхазии. Речь идет о древних пастушеских стоянках, ацангуарах", — сказал Кобахия.

По словам замминистра, первая за последние 30 лет полевая экспедиция в горную часть Абхазии проводилась в рамках целевой программы по инвентаризации историко-культурного наследия, рассчитанного на период с 2015 по 2018 годы. 

Тенгиз Тарба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"В процессе инвентаризации в 2016 году мы поняли, что ряд объектов выпадает из этой инвентаризации, потому что находится в горной Абхазии. В решении этого вопроса нам помог руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба, который в течение трех лет уже практически освоил все горные места", — отметил он.

Тенгиз Тарба рассказал, что в ходе экспедиций в горы замечал останки древних построек, но, из-за того что они были заросшими, не было возможности увидеть всю их красоту.   

"Я по-новому узнал горную Абхазию. Безумно интересно, и кажется очень важным познать эту часть Абхазии и понимать, что есть огромный мир, который является неотъемлемой частью нашей самоидентичности. Невозможно, проживая в Абхазии воспринимать себя только через тоненькую полоску у моря. Есть еще огромные территории, в которых мы проживали тысячелетиями. Этим жилищам по полторы тысячи лет, может и по три. Это наша история, поэтому безумно интересно", — пояснил Тарба.

Картограф Зураб Отырба сказал журналистам, что ведется работа по нанесению обнаруженных объектов на карту.  

"Были проведены полевые работы. Сейчас идет камеральная обработка материалов и это будет предоставлено в бумажном виде с координатами. Будет вид сверху и в масштабе. Этот материал будет сдан в архив. Через год, через два, через десятилетия ученые смогу без проблем найти объекты и работать", — пояснил Отырба.

Тенгиз Тарба.
© Фото: Горная Абхазия
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Отырба отметил, что экспедиция проходила на высоте до 2500 метров над уровнем моря.

Впереди еще четыре экспедиции по изучению древних жилищ абхазов в горах. Археологи намерены побывать в таких горных районах, как Дзыхва, Аданга, Санчара и Марух.

"Министерство культуры занимается фиксацией, визуальным описанием объектов. Дальше, когда закончится проект, мы сделаем резюме. Необходимо планомерное археологическое исследование хотя бы на одном из этих комплексов. Пока мы не изучили все трудно сказать, на каком именно. Надо дополнить нашу визуальную информацию данными, которые дадут археологические исследования", — подчеркнул заместитель министра культуры Батал Кобахия.

Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия и фонда "Горная Абхазия" планируют завершить проект в сентябре 2017 года. По итогам полевых экспедиций планируется выпустить документальный фильм и журнал о древних поселениях абхазов. 



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