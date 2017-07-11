Вопросы инвестиций обсудили Хаджимба и российский омбудсмен Титов

СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Развитие сотрудничества российского и абхазского бизнеса и вопросы привлечение в республику инвесторов обсудили во вторник 11 июля президент Абхазии и Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Рауль Хаджимба отметил, что к Абхазии проявляют интерес не только предприниматели из России, но и из других стран. Необходимо еще многое изменить в стране для привлечения инвесторов. Хотелось бы, чтобы многое изменилось. Но это непростой и не быстрый процесс", — приводятся слова президента.

По словам Хаджимба, сейчас идет процесс реализации Инвестиционной программы, оказывается помощь малому и среднему бизнесу, но необходимо, чтобы в будущем вся эта работа поддерживалась собственными средствами. Он подчеркнул, что перспективными сферами для развития являются туристическая сфера, энергетическая и аграрная.

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов подчеркнул, что одним из важнейших вопросов развития является модернизация энергетической сферы, а также отметил высокий потенциал туризма, в частности, исторического. Отметил Титов и развитие в республике аграрного сектора, продукция которого широко представлена на российском рынке.

"В рамках визита планируется обсудить с предпринимателями вхождение в новые инновационные проекты", — сказал Титов.

Президент выразил надежду на помощь в сфере защиты прав предпринимателей.