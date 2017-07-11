Темный менее вредный: рекомендации диетолога при выборе шоколада

СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Темный шоколад менее вредный, так как в нем меньше примесей и сахара, чем в белом, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Аэлита Шакая.
"Многие говорят, что горький шоколад намного полезнее, чем молочный шоколад. Я бы так не сказала, он просто менее вредный, так как в нем меньше примесей и он менее сладкий. То есть там меньше сахара", — пояснила Шакая.
Молочный шоколад, продолжила диетолог, содержит больше сахара, туда добавляют сливки и различные другие добавки. Если отдавать предпочтение, добавила она, то, конечно, нужно отдавать его горькому шоколаду.
При выборе качественного шоколада, по ее словам, нужно обращать внимание на то, чтоб он не таял в руках, а при отламывании кусочка трескался, то есть шоколад не должен быть мягким.
"Сейчас, многие производители добавляют, помимо всего прочего, сою, которая нежелательна. Поэтому, когда вы выбираете шоколад, все-таки смотрите состав, чтобы там не было сои, чтобы это был натуральный продукт. Лучше взять качественный продукт и наслаждаться его вкусом", — рекомендовала она.
Шоколад — полезный продукт, заверила диетолог, если употреблять его в умеренных количествах, примерно по 30 граммов два-три раза в неделю. При противопоказаниях потребление шоколада надо ограничить или вовсе исключить. К примеру, людям с подагрой или мочекаменной болезнью потребление шоколада грозит увеличением мочевой кислоты, либо отложением солей в суставах.