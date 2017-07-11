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Работа кондитерской фабрики

Темный менее вредный: рекомендации диетолога при выборе шоколада

© Sputnik. Анар Мовсумов
В Абхазии
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Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада (World Chocolate Day), который был придуман и впервые проведен французами в 1995 году.

СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Темный шоколад менее вредный, так как в нем меньше примесей и сахара, чем в белом, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Аэлита Шакая.

"Многие говорят, что горький шоколад намного полезнее, чем молочный шоколад. Я бы так не сказала, он просто менее вредный, так как в нем меньше примесей и он менее сладкий. То есть там меньше сахара", — пояснила Шакая. 

Молочный шоколад, продолжила диетолог, содержит больше сахара, туда добавляют сливки и различные другие добавки. Если отдавать предпочтение, добавила она, то, конечно, нужно отдавать его горькому шоколаду. 

Тертый шоколад.
© flickr.com/ Breville USA
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При выборе качественного шоколада, по ее словам, нужно обращать внимание на то, чтоб он не таял в руках, а при отламывании кусочка трескался, то есть шоколад не должен быть мягким. 

"Сейчас, многие производители добавляют, помимо всего прочего, сою, которая нежелательна. Поэтому, когда вы выбираете шоколад, все-таки смотрите состав, чтобы там не было сои, чтобы это был натуральный продукт. Лучше взять качественный продукт и наслаждаться его вкусом", — рекомендовала она. 

Шоколад — полезный продукт, заверила диетолог, если употреблять его в умеренных количествах, примерно по 30 граммов два-три раза в неделю. При противопоказаниях потребление шоколада надо ограничить или вовсе исключить. К примеру, людям с подагрой или мочекаменной болезнью потребление шоколада грозит увеличением мочевой кислоты, либо отложением солей в суставах.



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