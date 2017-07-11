Посольство России в Абхазии проинформировано о нападении на туристов

СУХУМ, 11 июл— Sputnik, Амра Амичба. Посольство получило информацию о том, что в Абхазии было совершено нападение на российских туристов, в результате которого один турист скончался. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Абхазии Турал Джавадов.

По его словам, в настоящее время дипломаты при содействии местных правоохранительных органов проверяют информацию и выясняют обстоятельства инцидента.

Разбойное нападение на российских туристов, в результате которого один из отдыхающих был убит, произошло в селе Приморское Гудаутского района в 12:20 мск во вторник 11 июля.