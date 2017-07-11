Поиски убийц российского туриста пока не принесли результата

СУХУМ, 11 июл — Sputnik, Бадрак Авидзба. Поиски преступников, совершивших разбойное нападение на группу российских туристов, пока не дали результатов, сообщает с места происшествия корреспондент Sputnik.

Помимо сотрудников МВД в розыске преступников участвуют сотрудники Службы государственной безопасности республики, спецподразделения, привлечены кинологические расчеты.

Оцеплена территория протяженностью около двух километров. Из-за скопления автомобилей у въезда, ведущего к берегу моря, где было совершено преступление, движение транспорта затруднено. Вооруженные автоматами и с масками на лицах сотрудники спецподразделений тщательно прочесывают периметр.

По данным Генпрокуратуры, преступление было совершено во вторник 11 июля на берегу моря в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск.

© Sputnik / Томас Тхайцук Килба об убийстве туриста: за гранью человеческого понимания

Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы.

В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.

Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.

Преступники похитили супруг и детей Кабанова и Чижикова. В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены.

Проводятся действия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения.