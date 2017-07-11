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Художник по свету Николай Рыбников в абхазской государственной филармонии

Сила света: "магия" Николая Рыбникова

© Sputnik. Константин Грецов
В Абхазии
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В международный день художника по свету Николай Рыбников рассказал Sputnik о тонкостях своей профессии.

Нужен яркий солнечный день или туманный прохладный вечер, необходимо подчеркнуть образы героев? Все в руках стоящего всегда в тени художника по свету Госфилармонии Абхазии Николая Рыбникова, с которым пообщалась корреспондент Sputnik Асида Квициния.

"Первую свою светомузыку я собрал в восемь лет. Собрав весь нужный механизм, я подключил его к сети. Через минуту отвалились провода от дома, и я "взорвался", — улыбаясь, начинает свой рассказ светорежиссер.

Со временем интерес к музыке и свету у Николая Рыбникова только возрос. В 80-х годах в парке Ленина в Сухуме каждое воскресенье на летней сцене музыканты устраивали небольшие концерты, где Николай своими руками создавал осветительные приборы.

Просто волшебство

Правильно работая со светом, можно воплотить в реальность любую атмосферу. Это могут быть тучи, сгущающиеся над героем, это может быть акцент на детали или на отдельном персонаже.

"Концертная программа и театральная постановка требуют разной работы. На концерте требуется много света, а в театре все происходит в живую на глазах у зрителей, ошибок быть не должно. Там используются более теплые цвета так называемых профильных приборов, которые очень важно правильно расположить на сцене, чтобы декорации оживились, стали реальными, чтобы человек ощутил атмосферу происходящего. Все в спектакле должно выглядеть так, как видит сам сценарист, и наши силы на сегодняшний день позволяют нам провести любую театральную постановку", — уверен светорежиссер.

Художник по свету должен понимать с полуслова режиссера-постановщика.

"Режиссер — видит, "световик" — воплощает", — говорит Рыбников.

Сложности

Помимо творческого подхода к делу, в профессии художника по свету большое значение играет техническая составляющая.

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"Часто у нас возникают проблемы с техникой. Она немного устарела и из-за перепадов электроэнергии иногда дает сбой, и это уже другая сторона нашей проблемы. Например, у нас сегодня намечается концерт, мы решаем проводить его на государственном свете (электричестве из сети – ред.) или подключать дизель (генератор – ред.). Если вдруг произойдет какой-то сбой, концерт придется приостановить на полчаса, а такая случайность портит впечатление о происходящем мероприятии", — рассказывает художник.

Продолжая свой рассказ, Николай Рыбников показывает, как играет световая партитура. Легкими и быстрыми музыкальными движениями пальцев он заставил бегать свет в такт репетирующим на сцене музыкантам.

"Каждый прибор как человек, он думает и имеет свой характер. Необходимо знать, какой прибор и для чего предназначен, знать его сущность. Не существует одинаковой техники, у каждой свои способности. Если знаешь их отличия и возможности, то получается создать то самое волшебство игры света. Мы еще не все освещение установили, сегодня будет работать около десятка световой техники. Переключая режимы, можно менять световой набор, подстраиваться под песню, переключать свет от ударника к гитаристам, и передавать атмосферу концерта. Мне по духу музыка ближе, и работать на концертах мне нравится больше", — признался Рыбников.

Без риска

Как рассказывает светорежиссер, безопасность занимает первое место в процессе работы с техникой. Проводка, вилки, розетки — все должно быть в хорошем состоянии.

"На рок-фестивале около года назад произошел небольшой казус. К выходу на сцену готовился музыкант Беркурт. По сценарию с первыми аккордами должны были загореться огненные вспышки. Ведущий после объявления зашел за кулисы и случайно сел на монитор с управлением. Заиграла композиция, ударили барабаны, вспыхнули вспышки и он (ведущий — ред.) стал гореть. Происшествие закончилось благополучно, у ведущего обгорели волосы и рубашка. Можно сказать, что все обошлось. Соблюдая все правила безопасности, мы избегаем подобных казусов", — говорит Рыбников.

Новобранцы

Сегодня в Абхазии  художники по свету востребованы, но Николай Рыбников пока в своей профессии одинок. На протяжении 25 лет он работает на мероприятиях от Гагры до Ткуарчала.

Но есть у него и ученики, которым он передает свое мастерство. Как считает Рыбников, светорежиссура в Абхазии имеет будущее. Профессия художника по свету вызывает большой интерес у подрастающего поколения и все больше появляется желающих освоить тонкости этого "светлого" ремесла.  



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