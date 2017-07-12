Правительство Абхазии окажет помощь семье убитого туриста

СУХУМ, 12 июл – Sputnik. По поручению президента премьер-министр Абхазии Беслан Барциц взял под личный контроль организацию перелета на родину пострадавшей семьи и доставки тела погибшего. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета Министров Абхазии.

"Правительство возьмет на себя все расходы по транспортировке тела погибшего и выплатит компенсацию семье. Пострадавшую семью до места назначения будут сопровождать представители правительства Абхазии", — говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, преступление было совершено во вторник 11 июля на берегу моря в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск.

Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы.

© Sputnik. Томас Тхайцук Посол: безопасность туристов из РФ должна быть приоритетом властей Абхазии

В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.

Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.

Преступники похитили жен и детей Кабанова и Чижикова. В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены.

Проводятся действия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения.

12 июля в здании Гудаутского РОВД под руководством Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба прошло совещание Оперативного штаба по раскрытию факта разбойного нападения на семьи туристов из Российской Федерации и убийства Андрея Кабанова в селе Приморское Гудаутского района.