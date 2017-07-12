СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Посольство России в Абхазии открыло "горячую линию" для туристов. Об этом сообщается на официальном сайте посольства России в Абхазии.

"В связи с ухудшением криминогенной обстановки в Абхазии Посольство Российской Федерации рекомендует посещающим эту страну российским туристам проявлять повышенную осторожность и бдительность, воздерживаться от конфликтов с местным населением, посещения безлюдных мест, не оставлять без присмотра малолетних детей и личные вещи", — говорится в сообщении

Посольство просит в случае необходимости по "горячей линии" на телефон: +7 (840) 226-04-91 или отправить сообщение на электронную почту rusembsukhum@mail.ru.

Во вторник 11 июля на берегу моря в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы.

В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался. Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.

Преступники похитили жен и детей Кабанова и Чижикова. В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены. Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения.



