После трагедии Приморское возвращается к привычной курортной жизни

Бадрак Авидзба, Sputnik

Нападение на российских туристов 11 июля и убийство одного из них шокировало всю республику своей жестокостью. Произошедшее не оставило равнодушным ни одного здравомыслящего человека.

Туристы, приезжающие в Абхазию, по большей части для отдыха выбирают "раскрученные" Гагру, Пицунду, Новый Афон или Сухум. Однако те, кто ищет более спокойное, "семейное" местечко у моря, едет в Приморское. Здесь привычный с советских времен "частный сектор", а для особо взыскательных есть и небольшая, но современная гостиница. Село славится и своей бальнеологической изюминкой — в шаговой доступности, расположен знаменитый сероводородный источник, многие поправляют в нем свое здоровье.

Но эта размеренная курортная идиллия в одно мгновение была нарушена жутким известием об убийстве российского туриста, отдыхавшего в Приморском.

"Все, конечно, шокированы произошедшей трагедией, бывали случаи кражи у туристов, но такого зверского преступления никогда не было", — возмущается местная жительница Аида Отырба.

Туристическое самообладание © Sputnik / Томас Тхайцук Калягина о нападении на туристов: повлияет на сезон, если не принять меры

Не смотря на жестокое преступление, туристы не собираются покидать Приморское, в надежде, что подобное не повторится. Бывалые уверены, что чувствовать себя абсолютно защищенным нельзя ни в одной стране.

"Преступление в отношении туристов может произойти в любой стране мира", — уверен отдыхающий из России Владимир Жулько.

Владимир впервые приехал в Абхазию на отдых и уже неделю живет в гостевом доме в Приморском.

"Конечно, очень неприятно то, что случилось, но мы решили продолжить отдых в Абхазии. Никаких опасений у меня нет, продолжу отдыхать в республике и планирую еще приехать сюда", — источает оптимизм турист.

Он отметил, что на пляже, который он выбрал, всегда есть люди, поэтому у него нет особых опасений.

Ренат Фазиев, завсегдатай абхазских курортов из Татарстана, также не испытывает особой тревоги.

"Согласен, что такого не должно было произойти. Что касается моей семьи, как приезжал сюда так и дальше буду приезжать в Абхазию. Я приехал на машине, объездил все интересные места", — отчитался гость.

В республику приезжают отдыхающие из различных регионов России, в том числе и самых отдаленных. Алла из Новосибирска приехала в Абхазию с мужем и подругой. По ее словам, местное гостеприимство не может быть омрачено даже таким чудовищным происшествием.

"Поселились мы в местной семье, мы очень довольны гостеприимством, поражены великолепием Абхазии. Нет никаких нареканий на то, что нам что-то доставляет неудобство. Мы в курсе того, что произошло с нашими туристами, но отношение к республике не поменялось. Везде есть и хорошие и плохие. Здесь не стоит привязывать преступление к Абхазии", — считает она.

Алла очень надеется на то, что преступники понесут заслуженное наказание.

Хозяйское возмущение © Sputnik. Томас Тхайцук Местные жители стали сопровождать гостей после налета на туристов из России

Хозяин гостевого дома в селе Приморское Андрей Календжян возмущен покушением на туристов, и недоумевает как в такой гостеприимной стране, как Абхазия, произошло такое.

"Мы гостеприимный народ, этого не должно было случиться", — заявил он.

Он признается, что когда в село пришла весть о преступлении, настроение у туристов резко упало.

"Они конечно испугались, но я их успокоил. Никто не уехал, все остались у меня. В этом году туристов конечно мало, сейчас отдыхают в моем доме 12 человек. К отдыхающим надо обращаться также, как родители обращаются с детьми — бережно", — дал свои рекомендации хозяин дома.

Календжян рассказал, что туристы к нему приезжают ежегодно, некоторые уже много лет подряд.

"Есть семьи, которые гостят у меня по пять, семь лет. Все они, конечно, уже знают то, что случилось вчера, но я сказал, чтобы они не беспокоились, что такое может быть везде, негодяев везде хватает", — сказал Календжян.

Официальная реакция © Sputnik. Максим Богодвид Объявлено вознаграждение за информацию о напавших на туристов

На раскрытие преступления власти Абхазии бросили все ресурсы от МВД до Службы государственной безопасности. МВД Абхазии назначило вознаграждение в один миллион рублей за достоверную информацию о месте нахождения преступников, причастных к убийству российского туриста. Сообщения принимаются по телефонам +7 (840) 226-41-4 и +7 (840) 245-70-02

Посольство России в Абхазии открыло "горячую линию" для туристов и в случае сложной ситуации можно позвонить на номер +7 (840) 226-04-91 или отправить сообщение на электронную почту rusembsukhum@mail.ru.

Правительство республики взяло на себя все расходы по транспортировке тела погибшего Андрея Кабанова и выплатит компенсацию его семье, которую на родину будут сопровождать представители Правительства страны.

Разбойное нападение на отдыхающих было совершено во вторник 11 июля на берегу моря в окрестностях села Приморское в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск. Андрей Кабанов, один из туристов, получил ножевые ранения, от которых позже скончался.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения.