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Валерия Адлейба выступает на концерте группы Непара в Абхазской государственной филармонии в Сухуме

Лера Адлейба: получила удовольствие от выступления с группой "Непара"

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Концерт музыкальной группы "Непара" с участием юной певицы Валерией Адлейба состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба 10 июля.

СУХУМ, 13 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Победительница вокального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба рассказала в интервью радио Sputnik о том, что она была счастлива выступать на одной сцене с группой "Непара" в Абхазской государственной филармонии.

"У меня после вчерашнего выступления остались только позитивные эмоции: от самого концерта, от публики, от того, как меня принял зал. Я очень благодарна Александру Шоуа за то, что он пригласил меня выступать, я получила колоссальное удовольствие от того, что выступила на одной сцене с группой "Непара", — добавила она.

Валерия Адлейба рассказала, что после проекта "Ты супер!" она хотела выступить на родине перед абхазским зрителем.

Музыкант Александр Шоуа во время концерта группы Непара в филармонии в Сухуме
© Sputnik / Илона Хварцкия
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"Так как у меня мало опыта, мне не с кем было заниматься, и когда меня пригласил Александр Шоуа, я очень обрадовалась этому. Мы с ним занимались, выбрали песню Уитни Хьюстон, она моя самая любимая певица, песня называется "I have nothing", — сказала Адлейба.

Мама Валерии Адлейба, Мадина Эшба, призналась, что она впервые наблюдала за выступлением дочери из зала.

"Я все время находилась за кулисами, это был тот первый раз, когда я увидела своего ребенка со стороны. Конечно, родные стены помогают, огромное спасибо Александру за ту работу, которую он провел с Лерой", — сказала Эшба.

По ее мнению, дочь на родной сцене иначе раскрыла свои вокальные возможности.

"Конечно, это была большая разница, если сравнивать с тем, что происходило на проекте "Ты супер!", ушла скованность и сжатость, все было совершенно по-другому", — считает мать певицы.

Сама Валерия отметила, что все песни Уитни Хьюстон сложные для исполнения, певица обладала невероятными вокальными возможностями, и именно за это Валерия любит ее творчество.



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