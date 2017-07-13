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Сократ Джинджолия о преступлениях в Абхазии: есть сгущение красок

© Fotolia/ Moonrise
В Абхазии
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Темы:
Убийство российского туриста (33)
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Член Общественной палаты Абхазии Сократ Джинджолия рассказал в интервью радио Sputnik о своем отношении к преступлению против российских туристов и о криминогенной ситуации в стране в целом.

СУХУМ, 13 июл –Sputnik, Бадрак Авидзба. Происходящие в последнее время преступления в информационном пространстве характеризуются как признаки упадка государства, как признаки деградации и приближающейся катастрофы. Конечно, в этом есть некоторое "сгущение красок", сказал в интервью радио Sputnik член Общественной палаты Абхазии Сократ Джинджолия.

"С наличием признаков упадка и деградации общества и государства я не согласен. Такая резкая оценка может быть не совсем обоснована, но общественное мнение, конечно, резко отрицательное", — добавил он. 

Он обратил внимание на то, что в Абхазии много деятелей культуры с мировым именем, которые родились и воспитывались в Абхазии. 

В очень тяжелый послевоенный период здесь воспиталось много замечательных людей. Посмотрите сколько у нас спортсменов, которые выступают под флагом России на международных соревнованиях", — подчеркнул Сократ Джинджолия.

Деградация происходит тогда, когда общество становится безразличным и все стороны жизни идут на спад, заметил он.

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© Sputnik. Владимир Трефилов
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"Но, к сожалению, те случаи, которые имели место в последнее время, конечно, не красят нас и создают впечатление, будто  у нас не борются с преступностью. Да, конечно, можно обвинить и правоохранительные органы, сказать, что они не выполняют свои функции, и это действительно так. Потому, что, когда мы приняли Конституцию и объявили наше государство правовым, демократическим, взяли на себя определенные обязательства по обеспечению прав и свобод граждан", — подчеркнул Джинджолия.

С этой точки зрения дела в республике обстоят не так хорошо, как хотелось бы, отмечает он.

"Возможно, им не хватает профессионализма, возможно, сотрудников, или координация плохая. В борьбе с преступностью мы не добились перелома, не добились того, чтобы главные принципы борьбы с преступностью государство осуществляло последовательно", — считает Джинджолия.

По его словам, в республике практически отсутствует профилактика правонарушений, очень слабая работа института участковых инспекторов.

Количество громких преступлений в Абхазии в последние несколько месяцев резко увеличилось. Последним таким резонансным происшествием стало нападение 11 июля на группу российских туристов и убийство одного из них.

Темы:
Убийство российского туриста (33)


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