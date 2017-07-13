Благотворительная "Полка добра" открылась в Очамчыре

СУХУМ, 13 июл –Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" 12 июля открыли очередную "Полку добра" в городе Очамчыра, сказала посол доброй воли Камма Гопия.

"Полка добра" располагается в магазине "Магнит" возле Администрации Очамчырского района. Владельцы магазина с удовольствием приняли нас, дали нам согласие на то, чтобы в их магазине была установлена полка. Мы, естественно, заполнили ее, наименований продуктов больше, чем в Ткуарчале или Сухуме", — добавила она.

Камма Гопия рассказала, что движение "Послы доброй воли Абхазии" рассчитывает на поддержку со стороны жителей города Очамчыра для заполнения "Полки добра".

"В магазине на момент открытия полки было не так много людей, но те, кто были, сказали, что расскажут своим друзьям, чтобы они приходили и пополняли эту полку. По опыту работы "Полок добра" в Сухуме и Ткуарчале, хочу сказать, что активность людей не такая высокая, как хотелось бы", — подчеркнула Гопия.

Фото предоставлено Каном Тания "Полка добра" для малоимущих: теперь и в Ткуарчале

Но она выразила надежду на то, что со временем люди обратят внимание и будут более активно помогать людям, которые не в состоянии приобрести продукты первой необходимости.

"Пока полки пополняем непосредственно мы — "Послы доброй воли Абхазии", мы каждый день приходим, покупаем продукты и кладем на нашу полку. Но это буквально на полчаса, потому, что люди в "Сухум-маркет" приходят заранее, чтобы забрать продукты", — рассказала она.

"Полка добра" — это первый проект благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", в рамках которого устанавливаются полки в самых крупных магазинах городов республики, которые будут наполнены продуктами питания и хозтоварами.

Каждый желающий отныне может прийти и взять с полки все, что ему необходимо. Это могут быть нуждающиеся пенсионеры, нуждающиеся многодетные семьи и просто любой человек, который не может приобрести для себя продукты. "Полки добра" уже установлены в Сухуме и Ткуарчале.

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" создано в Москве абхазской диаспорой. Оно будет заниматься гуманитарными проектами в области здравоохранения, образования и спорта. Каждый "посол" займется своим профильным направлением деятельности и будет реализовывать значимые благотворительные проекты.