Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." состоится 6 августа в Абхазии

СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. XVI музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" состоится в этом году 6 августа, рассказала Sputnik министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

"Открытие фестиваля прошло в родном театре Хиблы — в театре Станиславского и Немировича-Данченко, а абхазская часть фестиваля состоится в Абхазском драматическом театре", — добавила она.

По ее словам, в этом году в фестивале примут участие московский камерный оркестр "Musica Viva" под управлением дирижера Фабио Мастранджело, а также гости Хиблы Герзмава – заслуженные артисты Республики Северная Осетия-Алания тенор Алексей Татаринцев и меццо-сопрано Агунда Кулаева - солистка Большого театра.

"Фестиваль будет проходить один день, но, так как желающих попасть на фестиваль очень много, мы продумали площадку — возле Абхазского драматического театра будет установлен специальный экран, где будет вестись прямая трансляция", — подчеркнула Арсалия.

Организаторы обеспечат качественный свет, звук для того, чтобы не попавшие в театр смогли увидеть прямую трансляцию фестиваля.

"Билеты пока еще не поступили в продажу, они поступят в конце месяца и будут продаваться в кассах театра. Программа концерта очень интересна. Как и каждый раз, это всегда какие-то новые сюрпризы. Фестиваль сделан так, что зритель, который приходит с самого первого до шестнадцатого, получает что-то новое, интересное. Все будут приятно удивлены", — заметила Арсалия.

Международный Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" был основан в 2001 году и ежегодно проходил в Абхазии, а в 2014 году расширил свои границы и прошел в Москве, на сценах Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и в Большом зале консерватории имени П. И. Чайковского. В 2015 году XIV фестиваль открылся в золотых стенах знаменитого зала Музикферайн в Вене, а в 2016 году был открыт в швейцарском Санкт-Морице. Летом 2016 года, на набережной Диоскуров в Государственном историко-культурном заповеднике "Сухумская крепость" прошел юбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…", который состоял из двух концертных программ.