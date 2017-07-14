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Кабинет министров.

МИД Абхазии о заявлении Грузии по безопасности: абсурд

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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МИД Абхазии ответил на заявление представителя Грузии при ООН о важности создания международных механизмов по обеспечению безопасности и необходимость контроля за соблюдением прав человека в Абхазии и Южной Осетии.

СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Регулярные призывы грузинской стороны о необходимости введения каких-либо дополнительных международных механизмов по обеспечению безопасности в Абхазии и в Южной Осетии выглядят просто абсурдно, сообщается на официальном сайте МИД Абхазии  в пятницу 14 июля.

"К сожалению, грузинская сторона продолжает использовать различные международные площадки для распространения ложной и однобокой информации о событиях в Абхазии. Пользуясь протекцией своих западных партнеров, Грузия блокирует участие представителей Абхазии в работе любых международных институтов", — говорится в заявлении МИД. 

Министерство иностранных дел Абхазии напоминает о том, что единственным международным механизмом, направленным на урегулирование грузино-абхазского конфликта, остается формат Женевских международных дискуссий, а также действующий механизм по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).  

"Обвинения грузинских политиков в том, что в Республике Абхазия происходят серьезные нарушения в области прав человека носят исключительно политизированный и популистский характер", — отмечает МИД республики.

МИД обращает внимание на то, что в конце 2016 года при содействии Европейского Союза в Абхазию была направлена миссия по изучению ситуации в области прав человека во главе с европейским дипломатом и правозащитником Томасом Хаммарбергом, в итоговом докладе которого отмечается позитивная динамика в решении многочисленных вопросов, связанных с соблюдением прав человека в Абхазии.



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