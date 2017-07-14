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Беслан Авидзба

Беслан Авидзба ушел с поста главы Сухумского района

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Исполняющим обязанности главы администрации Сухумского района назначен Валерий Смыр.

СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Рауль Хаджимба 14 июля подписал Указ об освобождении Беслана Авидзба от должности главы администрации Сухумского района. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Освободить Авидзба Беслана Шамениевича от должности главы администрации Сухумского района на основании личного заявления", — отмечается в Указе.

Беслан Авидзба возглавлял Сухумский район с 28 октября 2014 года. 

Исполняющим обязанности главы администрации Сухумского района назначен Валерий Смыр, который ранее занимал должность заместителя главы администрации района.



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