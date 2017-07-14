СУХУМ, 14 июл — Sputnik, Анжелика Бения. VII международный турнир по большому теннису памяти первого президента Федерации тенниса Абхазии Салыбея (Аки) Ардзинба открылся в столице Абхазии в пятницу 14 июля, сообщил президент федерации тенниса Тамаз Абгаджава.

В турнире принимают участие юные теннисисты из Гагры, Цандрипша, Пицунды, Гудауты, Сухума – из районов, в которых, по словам Абгаджава, есть теннисные секции. Международный статус турниру придали в этом году спортсмены из Москвы.

"Могу сказать с большой уверенностью и гордостью, что наши дети очень талантливые. Играют они шикарно, но, когда они достигают определенного возраста – 14 лет, родителям становится сложно вывозить их на международные соревнования. Чтобы достичь больших результатов дети должны выступать за пределами Абхазии. Расходы на проживание, питание, турниры, не говоря о затратах на теннисные аксессуары, многих родителей заставляют отказаться от выездов, и дети вынуждены останавливаться", – сказал президент ФТА.

14 июля на центральном теннисном корте Сухума прошли первые игры. Семилетняя теннисистка Диана Джопуа призналась, что стартовый матч для нее всегда сложный. Сегодня Джопуа выиграла первую игру у Лолиты Хмаил. Несмотря на то, что в первые два сета оппонент чуть не сровнял счет (5:10, 10:9), последний, решающий, сет Джопуа выиграла со счетом 10:8.

"Мой кумир в большом теннисе это, конечно, же Мария Шарапова. Я понимаю, чтобы стать такой теннисисткой мне нужно много выигрывать. Впервые я увидела теннис в рекламе по телевизору, и мне понравилось. Первая моя тренировка прошла на корте, на котором тренировался и известный в теннисист Ален Авидзба", – сказала Диана Джопуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Турнир по теннису памяти Салыбея Ардзинба стартовал в Сухуме

Главный судья турнира Саид Бебия, ему помогают Леонид Бейя и шесть судей на вышке. По словам Саида Бебия, в Абхазии ежегодно растет интерес к теннису.

"Уровень детей ежегодно растет, это видно по игре. Радует еще то, что количество участников турнира ежегодно растет. Этот турнир абхазского теннисного тура. В этом году мы открыли абхазский рейтинг. Каждый игрок в Абхазии в своей возрастной категории будет иметь определенное количество очков, по этим очкам будет определяться сборная Абхазии, будут выявляться сильнейшие спортсмены, присуждаться разряды. В конце каждого года будут заключительные турниры, по итогам этих рейтингов отличившихся спортсменов будут отмечать званием "Игрок года", – добавил главный судья международного турнира по большому теннису.

Саид Бебия сообщил, что 14 августа на Гагрских теннисных кортах будет проходить Международный турнир по теннису памяти Героя Абхазии Арзамета Тарба.

Турнир станет турниром Российского теннисного тура четвертой категории. На теннисных кортах в Гагре встретятся спортсмены со всех регионов России и стран СНГ. Турнир будет проходить в возрастных группах от 7 до 16 лет. Система проведения как круговая, так и олимпийская с розыгрышем всех мест.

Организовывают VII международный турнир по большому теннису в Сухуме Госкомитет по делам молодежи и спорта Абхазии, Федерация тенниса Абхазии и родные Героя Абхазии Салыбея Ардзинба. Открытый турнир продлится до 21 июля. В нем принимают участие 60 юных спортсменов, которые разделены на три возрастные группы: с 7 до 10 лет, с 10 до 12 лет и с 14 до 16 лет. Победители турнира будут награждены ценными призами.