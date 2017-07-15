Туристы Абхазии: здесь ты как будто в гостях у добрых, радушных хозяев

Сария Кварацхелия, Sputnik.
"Не передать словами, какой шикарный вид открывается со смотровой площадки в Абхазии на море, побережье и бескрайние просторы. Кусочек этой красоты я показывала в сториз и еще покажу в профиле", — пишет пользователь Ксения Игнатова в своем профиле в Instagram.
Не передать словами какой шикарный вид открывается со смотровой площадки в Абхазии на море🌊, побережье⛰🌊 и бескрайние просторы🌅 Кусочек этой красоты😍 я показывала в сториз и ещё покажу в профиле😉 С добрым поздним утром, друзья😊 Хохо😘 #абхазия #гагра #море #горы #солнце #лето #путешествие #поездка #abhazia #gagra #sea #mountains #san #summer #travel #summertime #trip #like4like #follow #goodmood #l4l #followme #instagood #followback
Туристка Катерина Калаш выделила самые красивые места в Абхазии.
"Красивейшие места в Новом Афоне, Сухуме. Погода была жаркая, но море холодное, как практически на всем побережье, за исключением Крыма. Как говорят синоптики, мы переживаем смену климатических эпох. Однако погода помогла сосредоточиться на исследовании красивейших уголков", — прокомментировала она.
#Абхазия #море #отдых #trip #sea #abkhaziya #beautifulplaces #новыйафон #newafon #сухум #святойвасилиск #святойисточник #святыесеста Фотоотчет о путешествии в Абхазию. Красивейшие места в Новом Афоне, Сухуме. Погода была жаркая, но море холодное, как практически на всем побережье, за исключением Крыма. Как говорят синоптики мы переживаем смену климатических эпох. Однако погода помогла сосредоточиться на исследовании красивейших уголков Абхазии и посетить святые места, малоизвестные приезжающим туристам, такие как святой источник Святого Василиска, расположенного практически рядом с Сухумом. По преданию когда святого Василиска схватила охрана царя, почитавшего языческих богов, его вели через данные места к царю, обув в мученические сандалии дабы он проделал свой путь не просто. На пути охрана остановилась для отдыха и оставила Василиска привязанным к дереву не удовлетворив его просьбу в воде, сказав пусть тебе твой Бог даст. Вернувшившись охрана обнаружила, что из неоткуда из горы, земли забил источник, напоивший Василиска. И это действительно чудо, прямо из низа скалы в одном месте и прямо из недр земли на пустом месте бьет источник, омывая растущие там деревья. Источник считается очень лечебным, и в начале 2000х один мужчина вылечивший свою дочь там, построил в честь св Василиска маленький храм возле места его захоронения, расположенного недалеко от источника в горах. Считается большой удачей найти "окрапленной" кровью Василиска камень в источнике, и некоторые находят.
Лера из Петербурга делится в социальных сетях, как проводит время в стране души.
"Абхазские шашлыки и фрукты великолепны, а вино "Лыхны" совершенно другое на вкус. Просто кайф, ужинаем на веранде гостиницы, ловим потрясающий вид на горы и наслаждаемся от души", — рассказывает Лера.
Некоторые пользователи отмечают гостеприимство и отзывчивость жителей Абхазии.
"Здесь ты как будто в гостях у добрых радушных хозяев", — пишет туристка Екатерина.
Абхазия — удивительное место. За три дня здесь мы совершенно оторвались от мира.🙌🏼 Ещё бы, ведь интернет пропал сразу же после границы.))😂 В Абхазии уникально и волшебно все, что создала природа- море, горы, водопады, реки. И люди!🙏🏼 Зато все, созданное человеком — сервис, гостиницы, магазины, инфраструктура — обветшало, замерев в своём состоянии лет 30 назад. Мы остановились переночевать в пансионате Литфонда в Пицунде. И словно перенеслись на 25 лет назад. Точно в таких же санаториях и пансионатах мы отдыхали с родителями в моем детстве. С такой же мебелью и обстановкой. Даже объявления на досках те же.😱 А утром вытаскивают столы к столовой и местные приезжают торговать — кто чем. Специи, варежки, бусы. Даже стеклянные фигурки животных, помните такие из разноцветного стекла? Я уж и забыла о них.🙈 Но мы были к этому готовы и возвращение в Советский Союз для нас прошло как интересный эксперимент и опыт.👍 Зато здесь очень душевные и гостеприимные люди.😍 И нет, это не услужливость перед туристами. Такое мы тоже видели в других странах, отличить можем.☝️ Они неулыбчивы и строги. Но если ты что-то попросил, тебе не откажут.✨ Да, здесь нет сервиса к которому мы привыкли — когда за каждый чих платишь и получаешь комфорт. Но здесь ты как будто в гостях у добрых радушных хозяев.❤️ В общем, всем, кто хочет и готов окунуться в прошлое, забыть о сервисе и интернете, а также о диетах, условностях и прочих ненужностях — приезжайте погостить в Абхазию. Бонусом — ласковое море и невероятная природа, щедрые хачапури, терпкое домашнее вино, вкусный шашлык, а ещё — бесконечное кавказское гостеприимство!❤️. #абхазия2017 #гагра #летовгорах #рица #пицунда
Россиянка Валерия Поляновская отметила приятную домашнюю атмосферу, от которой не хочется уезжать.
"Маленькая, прекрасная, утопающая в зелени, непростая для жизни, но очень гостепреимная Абхазия. Туристическая Абхазия — это прозрачное море Пицунды, зеленые горные вершины и серпантин, как будто нарисованный в горах великаном с богатой фантазией, смотровые площадки над обрывами, от видов с которых захватывает дух, шумные горные речки и лазурные воды о. Рица, а еще Гагра, в которой хочется останавливаться напротив каждого дома: современная южная архитектура соседствует с советскими постройками, как будто пришедшими с ретро открыток. Абхазия теперь прочно обосновалась в моем списке мест, куда нужно обязательно вернуться", — рассказывает Мария Алешкина.
Маленькая, прекрасная, утопающая в зелени, непростая для жизни, но очень гостепреимная Абхазия. Туристическая Абхазия — это прозрачное море Пицунды, зеленые горные вершины и серпантин, как будто нарисованный в горах великаном с богатой фантазией, смотровые площадки над обрывами, от видов с которых захватывает дух, шумные горные речки и лазурные воды о. Рица, а еще Гагра, в которой хочется останавливаться напротив каждого дома: современная южная архитектура соседствует с советскими постройками, как будто пришедшими с ретро открыток. Абхазия теперь прочно обосновалась в моем списке мест, куда нужно обязательно вернуться #филиалрая #Абхазия #Гагра #Рица #отпуск#вгорах #счастьеесть #ведьмавотпуске #запискибздыха
Туристы признаются в любви маленькой солнечной стране. Для каждого из них Абхазия стала уютным местом, куда хочется возвращаться не раз.