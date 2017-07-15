Туристы Абхазии: здесь ты как будто в гостях у добрых, радушных хозяев

Сария Кварацхелия, Sputnik.

"Не передать словами, какой шикарный вид открывается со смотровой площадки в Абхазии на море, побережье и бескрайние просторы. Кусочек этой красоты я показывала в сториз и еще покажу в профиле", — пишет пользователь Ксения Игнатова в своем профиле в Instagram.

​Туристка Катерина Калаш выделила самые красивые места в Абхазии.

"Красивейшие места в Новом Афоне, Сухуме. Погода была жаркая, но море холодное, как практически на всем побережье, за исключением Крыма. Как говорят синоптики, мы переживаем смену климатических эпох. Однако погода помогла сосредоточиться на исследовании красивейших уголков", — прокомментировала она.

​Лера из Петербурга делится в социальных сетях, как проводит время в стране души.

"Абхазские шашлыки и фрукты великолепны, а вино "Лыхны" совершенно другое на вкус. Просто кайф, ужинаем на веранде гостиницы, ловим потрясающий вид на горы и наслаждаемся от души", — рассказывает Лера.

​Некоторые пользователи отмечают гостеприимство и отзывчивость жителей Абхазии.

"Здесь ты как будто в гостях у добрых радушных хозяев", — пишет туристка Екатерина.

​Россиянка Валерия Поляновская отметила приятную домашнюю атмосферу, от которой не хочется уезжать.

Балдеем в @hotelgorabagrata, пусть это длится вечно, здесь такая приятная домашняя атмосфера, что не хочется уезжать 🌴🌴🌴#hotelgorabagrata#сухум Публикация от Поляновская Валерия (@mamarediska) Июл 13 2017 в 1:13 PDT

​"Маленькая, прекрасная, утопающая в зелени, непростая для жизни, но очень гостепреимная Абхазия. Туристическая Абхазия — это прозрачное море Пицунды, зеленые горные вершины и серпантин, как будто нарисованный в горах великаном с богатой фантазией, смотровые площадки над обрывами, от видов с которых захватывает дух, шумные горные речки и лазурные воды о. Рица, а еще Гагра, в которой хочется останавливаться напротив каждого дома: современная южная архитектура соседствует с советскими постройками, как будто пришедшими с ретро открыток. Абхазия теперь прочно обосновалась в моем списке мест, куда нужно обязательно вернуться", — рассказывает Мария Алешкина.

​Туристы признаются в любви маленькой солнечной стране. Для каждого из них Абхазия стала уютным местом, куда хочется возвращаться не раз.