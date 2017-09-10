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Встреча в МИДе с послами из Венесуэлы.

Венесуэла восемь лет назад признала независимость Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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МИД Абхазии направил ноту в МИД Республики Венесуэла по случаю восьмой годовщины со дня признания Венесуэлой независимости и государственного суверенитета Абхазии.

СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Амра Амичба.  Знаменательной датой в новейшей истории государства назван день признания независимости Абхазии Венесуэлой 10 сентября 2009 года в ноте МИДа Абхазии. 

"В Абхазии всегда с чувством глубокой благодарности будут помнить решение руководства Боливарианской Республики Венесуэла в лице великого лидера и большого друга Абхазии Уго Рафаэля Чавеса Фриаса поддержать историческое право народа Абхазии на самоопределение", — говорится в сообщении.

В послании Министерства иностранных дел Абхазии отмечается, что сложившиеся между государствами за годы сотрудничества отношения отличают чувства дружбы и взаимного уважения.

Максим Гвинджия.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гвинджия: признание Абхазии Венесуэлой не было "куплено" Россией

"У нас очень хорошая степень взаимопонимания и совпадение позиций по вопросам двустороннего сотрудничества. Повестка нашего межгосударственного общения насыщается новыми проектами. Готовы всемерно содействовать дальнейшему наращиванию всего комплекса двустороннего взаимодействия", — подчеркивается в ноте МИДа.

В сентябре 2009 года в честь годовщины со дня признания Никарагуа независимости Абхазии абхазская делегация находилась  там, где члены делегации и узнали о том, что Абхазию признала Венесуэла, рассказала в интервью Sputnik Асида Инапшба, работавшая в 2009 году начальником службы Госпротокола МИД Абхазии

"Большое значение имело признание Венесуэлы, так как тогдашний президент страны Уго Чавес считался лидером на латиноамериканском континенте", — отметила Инапшба.

Встреча делегации из Венесуэлы в АГУ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Делегация из Венесуэлы встретилась со студентами АГУ

Восемь лет назад 10 августа 2009 года Боливарианская Республика Венесуэла признала независимость Республики Абхазия, став таким образом третьей страной после России и Никарагуа, признавшей суверенитет абхазского государства.

На данный момент шесть государств признали независимость Абхазии — Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу.

А также государственные образования, частично или полностью непризнанные в мире — Нагорно-Карабахская республика, Приднестровская Молдавская республика, Южная Осетия признала Абхазию, а Абхазия соответственно признала Южную Осетию.

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