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улица Воронова 11

"Лекторы" с лопатой: жители Сухума ремонтируют тротуар

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
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Жильцы дома № 11 по улице Воронова в Сухуме воскресный выходной день посвятили облагораживанию территории вокруг своего многоквартирного дома.

Sputnik, Амра Амичба.  

Девятиэтажный дом, так называемый "лекторский дом" по улице Воронова, построен в 1987 году на средства самих жильцов — преподавателей АГУ. Строение не находится на балансе ни городских, ни республиканских властей. А это значит, что все проблемы, возникающие в нем, должны решаться самими жителями и за свои средства. 

Поэтому в 1994 году создали Товарищество собственников жилья (ТСЖ) "Университет".

"Мы решили, что так нам будет удобнее самостоятельно вести дела дома", — отмечают жители.

А совсем недавно, 17 августа, большинством голосов совет Товарищества избрал нового председателя – молодого жителя, сына лектора Симы Дбар – Дамея Джонуа.

"Сейчас мы все вместе собрались и решили облагородить прилегающую территорию. По тротуару невозможно было ходить, грязь, ямы, каждый дождь нас затапливало, и по колено, вброд, переплывали до подъезда. Залили бетоном тротуар – пять машин бетономешалки ушло на это", — сказал Джонуа.

Решили тротуар немного поднять, чтобы вода при непогоде стекалась в ливневки, а не собиралась у подъездов.

  • улица Воронова 11
    улица Воронова 11
    © Sputnik. Амра Амичба
  • улица Воронова 11
    улица Воронова 11
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© Sputnik. Амра Амичба
улица Воронова 11

Всего в двухподъездном доме 72 квартиры и около 250 жильцов. Среди них бывшие и нынешние лекторы, министры, депутаты Парламента, ученые.

Как рассказал житель  дома Беслан Тарба, заливка тротуара – это первый шаг.

"Видите бордюрчик идет. Хотим забор метровый деревянный сделать, с той стороны, где остановка, покрасить его в разноцветные цвета. Хотим еще перенести детскую площадку назад, так как она у дороги прям, каждый раз боимся, чтобы дети не выбежали на трассу. Хотим весь газон засыпать землей и выровнять. Видите, красивые пальмы стоят. Лампионы закажем и сделаем подсветку", — делится планами Беслан Тарба.

А еще планируют ландшафтный дизайн на своей улице в порядок привести и побелить хотя бы нижнюю часть дома, так как весь фасад дома, по их словам, не осилят финансово.




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