Вот паразиты: список вредителей в Абхазии пополнился

Самшитовая огневка, пальмовый долгоносик и мраморный клоп. За последние несколько лет в Абхазии резко увеличилось число насекомых-вредителей. О новых вредителях и способах борьбы с ними читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

За несколько лет в Абхазии появилось несколько новых насекомых-паразитов. Как рассказал директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар, в республике ожидают прибавление вредителей.

"Новые насекомые-вредители стали интенсивно появляться в связи с глобализацией, которая наметилась за последнее десятилетие. Люди начали больше передвигаться из страны в страну. Даже элементарно на одежде можно перевезти с собой паразита. В ближайшие несколько лет можно ожидать до ста новых насекомых-вредителей", — прогнозирует Дбар.

Пальма за сезон

В 2017 году абхазскими учеными был обнаружен новый вид вредителя – пальмовый долгоносик.

"Пальмовый долгоносик – специализированный вредитель пальм. Практически он вредит всем видам пальм, которые произрастают на территории Абхазии. Но предпочитает он в первую очередь канарский финик. Эта пальма – основной озеленитель нашей курортной зоны", — рассказывает Роман Дбар.

Личинка, по его словам, живет внутри ствола и питается органикой дерева. Одна личинка съедает взрослое дерево за сезон. Пальма, в которой завелся вредитель, уже обречена.

"Конечно, есть препараты, которыми можно бороться с пальмовым долгоносиком, — говорит директор института. – Можно обработать верхушку амидохлоридом. Препарат дорогой, но можно добиться значительных успехов. При поддержке ООН, мы получили специальные препараты, которые называются аттрактантами".

Запах такого препарата привлекает пальмового долгоносика. Аттрактанты встраивают в специальные ловушки.

"Ловушка изготавливается из пятилитрового черного пластикового ведра. В ведре делается четыре отверстия. В ведро насыпается нарезанные куски свежей пальмы, берутся основания крупных листьев и заливаются водой. В крышку встраивается аттрактант. И ведро закапывают в землю на расстоянии одного метра от ствола", — инструктирует Роман Дбар.

Насекомые, привлеченные запахом аттрактанта, попадают в ловушку, из которого невозможно выбраться.

"Мы установили такие ловушки в зоне Цандрипш – Холодная речка. Сразу мы имеем возможность вычислить численность вредителя и снижать его численность путем уничтожения", — констатировал ученый.

Как рассказал директор, пальмовый долгоносик — не единственный вредитель, угрожающий абхазским пальмам. В республике зарегистрирован также пальмовый мотылек.

"Это достаточно крупная бабочка с ладонь размером, — говорит Роман Дбар. — Она тоже повреждает пальмы, проникает в ствол чаще всего через спилы листьев".

© Sputnik. Илона Хварцкия Бабочка огневка

Вонючий паразит

За последние три года в Абхазии появился еще один вредитель – мраморный клоп.

"У нас в природе обитает очень похожий на мраморного клопа щитник древесный. Этот щитник является местным насекомым, он очень похож на мраморного клопа и по цвету и по запаху", — говорит ученый.

© Sputnik. Владимир Бегунов Ученый: лесные клопы останавливают рост плодов мандаринов

Местный клоп не размножается сильно, потому что он является частью абхазской экосистемы и на него давно сформировались естественные враги. С момента откладки яиц, до взрослого насекомого у него есть свой набор хищников, паразитов, болезней, которые не дают ему возможность делать вспышку численности.

"Мраморный клоп – новое насекомое в Абхазии. Он еще не вжился в нашу экосистему, и на него еще не сформировался набор хищников и паразитов, которые в естественных условиях снижали бы его численность. Конечно, рано или поздно этот процесс произойдет", — объясняет Дбар.

Угрозе, по его словам, подвергаются не столько лесные угодья, сколько сельскохозяйственные.

"Так как в лесах очень много элементов экосистемы, и там новый элемент быстрее оказывается включенным в экосистему, и на него быстро начинает формироваться свой пресс. В сельскохозяйственных угодьях экосистемы редуцированы. Человек их трансформировал, они неполноценны. Рано или поздно на них появятся естественные враги, но пока с этой проблемой приходится бороться химическими методами", — отметил он.

© Sputnik. Илона Хварцкия Клопы

Эффект бабочки

Хоть появилось много новых паразитов, но в Абхазии все еще не забыли и о старых. Проблема с самшитовой огневкой, как была, так и осталась.

По последним данным председателя Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и охране природы Савелия Читанава, на территории Абхазии три четверти самшитовых лесов пострадали от прожорливых гусениц этой бабочки.

Огневкой заселены, практически все самшитники Абхазии. Активная борьба с бабочкой в республике началась в 2016 году, была разработана государственная программа, сформирована комиссия специалистов.

По словам директора Института экологии, самшитовая огневка уже вживается в абхазскую экосистему.

"У огневки давно сформировались естественные враги. Ею питаются многие птицы. Но массовое сокращение численности огневки – это вопрос времени. В 1970-х годах в Абхазии появилась американская бабочка. Все тогда говорили об экологической катастрофе, но ничего, бабочка вжилась в экосистему и сегодня она не представляет угрозы", — оптимистично резюмировал эколог.