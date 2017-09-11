Военные ЮВО разгромили превосходящие силы "противника" в горах Абхазии

Около 700 военнослужащих соединения принимали участие в учениях, было задействовано свыше 100 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня "Град" на шасси автомобилей Урал и машины связи на базе БТР-80.

СУХУМ, 11 сен — Sputnik. Атаку превосходящих сил условного противника отразили военнослужащие российской военной базы Южного военного округа на учениях на полигоне Цабал, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Эти учения стали завершающей фазой летних полевых выходов и лагерных сборов подразделений военной базы, сообщили в пресс-службе.

"По замыслу учения, личному составу соединения в ходе ведения маневренной обороны в горах предстояло отразить атаку превосходящих сил условного противника, а затем нанести ему максимальное огневое поражение и завершить разгром", — сказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Боевые стрельбы военнослужащие выполняли из вооружения современных бронетранспортеров БТР-82АМ, различного стрелкового оружия, минометов "Сани", автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7. Огонь производился по целям, имитирующим бронетехнику, огневые точки и живую силу условного противника.