Потепление и без осадков: прогноз погоды в Абхазии на неделю

Вынос тепла с юга и потепление прогнозирует отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы с 11 по 17 сентября.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Погода на побережье Абхазии будет находиться под влиянием выноса тепла с юга, это будет способствовать повышению дневной температуры воздуха до +32°С, ожидается малооблачная погода, без осадков, сообщил Sputnik отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Температура воздуха ночью от +17 °С до +22°С, днем от +27°С до +32°С.

Температура морской воды +26°С, волнение умеренное, один-три балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Ветер слабый, 1-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы.



