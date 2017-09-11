Осенний "призыв": абхазский Парламент вышел из отпуска

О том, какие первоочередные задачи стоят перед абхазским Парламентом после летних каникул рассказали корреспонденту Sputnik спикер Народного Собрания Валерий Кварчия и депутат Левон Галустян.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Что предстоит

Новый VI созыв Парламента Абхазии приступил к своей работе 13 апреля 2017 года. 8 августа депутаты отправились на летние каникулы, и теперь им предстоит насыщенная осень.

Среди вопросов, стоящих перед Парламентом осенью, предложение о внесении изменения в закон "О праздничных и памятных днях Абхазии".

В ходе весенней сессии, депутат Илья Гуния предложил Народному Собранию обозначить 30 сентября Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии, а 25 августа – Днем Независимости, так как Верховный Совет АССР 25 августа 1990 года принял декларацию о государственном суверенитете.

В ходе обсуждения законопроекта единого мнения не было. Одни согласились с тем, что две даты необходимо разделить, другие же считали правильным объединить День Победы и День Независимости. На сегодня 30 сентября считается Днем Независимости Абхазии.

© Sputnik / Илона Хварцкия День Победы и День Независимости: депутаты не определились с датами

Если говорить по сути, сказал спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия, это День Победы, но название День Независимости стало не случайным.

По его словам, в послевоенный период название День Независимости было более приемлемым, чем День Победы, исходя из складывавшейся тогда политической ситуации.

"Но сегодня ветераны войны, интеллигенция ставят вопрос о том, чтобы праздник 30 сентября официально назывался Днем Победы. Если говорить о независимости, то есть даты, которые могут быть привязаны", — считает Кварчия.

Депутат Парламента Левон Галустян рассказал, что в первый день выхода на работу парламентарии посвятили обсуждению ближайших планов.

"В самом начале, когда Парламент VI созыва приступал к своим обязанностям, мы утвердили соответствующий план на 2017 год. Мы прошлись по этому перечню, уточнили, какие законопроекты находятся в работе, какие должны быть приняты, говорили об инициативах президента. Президент внес в Парламент проекты нескольких документов, в том числе о патентной системе налогообложения, о системе налогообложения в виде специального налога", — сказал Галустян.

Кроме того, он напомнил, что совсем недавно было подписано межправительственное Соглашение между Абхазией и Россией о выдаче полиса медицинского страхования гражданам России, постоянно проживающим на территории Абхазии.

© Sputnik. Леон Гуния Депутаты и Комитеты: расстановки в Парламенте Абхазии

"Мы думаем, что в самое ближайшее время проект соответствующего закона для ратификации поступит в Парламент", — сказал он.

Также на сегодняшнем совещании депутаты поднимали вопрос о подготовке государственного бюджета на 2018 год.

"Календарный год близится к концу, и мы уже должны работать над тем, чтобы принимать бюджет на 2018 год. Мы рассчитываем на то, что исполнительные органы власти смогут успеть и в соответствии с законом представить главный финансовый документ на рассмотрение в Парламент", — сказал депутат.

Кроме того, в Парламенте сейчас идет работа над законом "Об образовании", сообщил Галустян.

Что успели до каникул

Работа весенней сессии Парламента также запомнилась ратификацией Соглашения между Абхазией и Россией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел.

"Проделана большая работа, законопроект, вы знаете, бурно обсуждался в обществе, в СМИ. Все процедуры законодательного характера соблюдены, осталось только на практике реализовать этот закон", — отмечает спикер Кварчия.

Пресс-служба президента Абхазии Путин об ИКЦ России и Абхазии: совместная работа повысит безопасность

Совместный ИКЦ органов внутренних дел создан для координации деятельности двух стран по противодействию организованной преступности и иным опасным видам преступлений и предусмотрен Договором между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанным в ноябре 2014 года.

Наркомания – одна из самых острых проблем современного абхазского общества. Для борьбы с ней председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния предложил увеличить сроки наказания за распространение наркотиков и внести изменения в закон Республики Абхазия "О наркотических средствах и психотропных веществах".

Депутат настаивает на ужесточении наказания для распространителей наркотиков от 25 лет тюрьмы и вплоть до пожизненного заключения.

Парламентарий Дмитрий Дбар инициировал создание депутатской комиссии по контролю за ситуацией с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и возглавил ее работу. В комиссию вошли восемь депутатов: Инал Тарба, Алхас Джинджолия, Астамур Аршба, Юрий Хагуш, Рауль Лолуа, Георгий Кварчия, Вианор Бебия, Каха Пертая.

Спикер Парламента подчеркнул, что депутаты будут работать над тем, чтобы разрабатывать и принимать те законы, которые будут помогать людям, живущим в Абхазии.