Осенний "призыв": абхазский Парламент вышел из отпуска

Бадрак Авидзба, Sputnik.
Что предстоит
Новый VI созыв Парламента Абхазии приступил к своей работе 13 апреля 2017 года. 8 августа депутаты отправились на летние каникулы, и теперь им предстоит насыщенная осень.
Среди вопросов, стоящих перед Парламентом осенью, предложение о внесении изменения в закон "О праздничных и памятных днях Абхазии".
В ходе весенней сессии, депутат Илья Гуния предложил Народному Собранию обозначить 30 сентября Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии, а 25 августа – Днем Независимости, так как Верховный Совет АССР 25 августа 1990 года принял декларацию о государственном суверенитете.
В ходе обсуждения законопроекта единого мнения не было. Одни согласились с тем, что две даты необходимо разделить, другие же считали правильным объединить День Победы и День Независимости. На сегодня 30 сентября считается Днем Независимости Абхазии.
Если говорить по сути, сказал спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия, это День Победы, но название День Независимости стало не случайным.
По его словам, в послевоенный период название День Независимости было более приемлемым, чем День Победы, исходя из складывавшейся тогда политической ситуации.
"Но сегодня ветераны войны, интеллигенция ставят вопрос о том, чтобы праздник 30 сентября официально назывался Днем Победы. Если говорить о независимости, то есть даты, которые могут быть привязаны", — считает Кварчия.
Депутат Парламента Левон Галустян рассказал, что в первый день выхода на работу парламентарии посвятили обсуждению ближайших планов.
"В самом начале, когда Парламент VI созыва приступал к своим обязанностям, мы утвердили соответствующий план на 2017 год. Мы прошлись по этому перечню, уточнили, какие законопроекты находятся в работе, какие должны быть приняты, говорили об инициативах президента. Президент внес в Парламент проекты нескольких документов, в том числе о патентной системе налогообложения, о системе налогообложения в виде специального налога", — сказал Галустян.
Кроме того, он напомнил, что совсем недавно было подписано межправительственное Соглашение между Абхазией и Россией о выдаче полиса медицинского страхования гражданам России, постоянно проживающим на территории Абхазии.
"Мы думаем, что в самое ближайшее время проект соответствующего закона для ратификации поступит в Парламент", — сказал он.
Также на сегодняшнем совещании депутаты поднимали вопрос о подготовке государственного бюджета на 2018 год.
"Календарный год близится к концу, и мы уже должны работать над тем, чтобы принимать бюджет на 2018 год. Мы рассчитываем на то, что исполнительные органы власти смогут успеть и в соответствии с законом представить главный финансовый документ на рассмотрение в Парламент", — сказал депутат.
Кроме того, в Парламенте сейчас идет работа над законом "Об образовании", сообщил Галустян.
Что успели до каникул
Работа весенней сессии Парламента также запомнилась ратификацией Соглашения между Абхазией и Россией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел.
"Проделана большая работа, законопроект, вы знаете, бурно обсуждался в обществе, в СМИ. Все процедуры законодательного характера соблюдены, осталось только на практике реализовать этот закон", — отмечает спикер Кварчия.
Совместный ИКЦ органов внутренних дел создан для координации деятельности двух стран по противодействию организованной преступности и иным опасным видам преступлений и предусмотрен Договором между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанным в ноябре 2014 года.
Наркомания – одна из самых острых проблем современного абхазского общества. Для борьбы с ней председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния предложил увеличить сроки наказания за распространение наркотиков и внести изменения в закон Республики Абхазия "О наркотических средствах и психотропных веществах".
Депутат настаивает на ужесточении наказания для распространителей наркотиков от 25 лет тюрьмы и вплоть до пожизненного заключения.
Парламентарий Дмитрий Дбар инициировал создание депутатской комиссии по контролю за ситуацией с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и возглавил ее работу. В комиссию вошли восемь депутатов: Инал Тарба, Алхас Джинджолия, Астамур Аршба, Юрий Хагуш, Рауль Лолуа, Георгий Кварчия, Вианор Бебия, Каха Пертая.
Спикер Парламента подчеркнул, что депутаты будут работать над тем, чтобы разрабатывать и принимать те законы, которые будут помогать людям, живущим в Абхазии.