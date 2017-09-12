Движение троллейбусов "Рынок - Маяк" возобновится раньше срока

СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Троллейбусный маршрут "Рынок — Маяк" откроется в ближайшие два дня, сказал корреспонденту Sputnik Саид Сангулия, представитель подрядчика, восстанавливающего канализационную систему на улице Имама Шамиля.
"Если не будет серьезных затруднений, то, я думаю, что за три-четыре дня мы проведем работы дальше улицы Ардзинба. Тогда уже все троллейбусные пути откроются и будут работать так же, как работали до этого", — добавил он.
Срок в две недели, за которые рабочие планировали завершить работы, для того чтобы открыть транспортные развязки, был взят с запасом, говорит Сангулия. Работы по замене устаревшей канализации по улице Имама Шамиля были начаты 6 сентября.
Из-а ремонтных работ сейчас не функционируют все троллейбусные маршруты: № 1 Новый Район – Рынок, № 2 Маяк – Тхубун, № 3 Железнодорожный поселок — рынок. Маршруты другого транспорта изменены на время проведения работ.
Канализационную систему на улице Имама Шамиля восстанавливают в рамках Инвестиционной программы.
Всего предстоит проложить 1150 метров труб и установить 33 новых колодца.