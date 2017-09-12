Духовная музыка и слезы: гастроли хоровой капеллы Абхазии в России

В рамках Культурного сезона "Россия - Абхазия 2017" Абхазская государственная хоровая капелла выступила с концертами в Москве и Твери.

О том, как прошли гастроли в России и с какими впечатлениями вернулся хор, рассказали в пресс-центре Sputnik Абхазия министр культуры и историко-культурного наследия республики Эльвира Арсалия и художественный руководитель и дирижер капеллы Нора Аджинджал.

Sputnik, Бадри Есиава.

Хранитель музыкального фонда

Хранителем абхазского музыкального золотого фонда назвала министр культуры и историко-культурного наследия Эльвира Арсалия Государственную хоровую капеллу республики, которая не так давно вернулась с гастролей из Москвы и Твери.

Арсалия отметила, что Культурный сезон "Россия — Абхазия 2017" проходит по плану, и та часть, которая включает в себя обмен творческими коллективами, состоялась в августе и сентябре 2017 года.

"Формат культурных сезонов немного поменялся, и мы выстраиваем рабочую схему по-новому, обговариваем приоритетные направления каждый год. В 2017 году эти направления были по линии сохранения историко-культурного наследия и по обмену коллективами, которые, каждый в своей стране, как Государственная капелла в нашей и Государственный ансамбль имени Зыкиной в России, признаны культурными институциями, сохраняющими наследие", — сказала Эльвира Арсалия.

Министр сожалеет, что она не присутствовала на концерте абхазской капеллы в Тверской областной филармонии, но ей удалось посетить концерт в Камерном зале Дома музыки в Москве, где, по ее оценке, хор из Абхазии приняли очень хорошо и чувствовался очевидный интерес.

До слез

То, что Государственную хоровую капеллу приняли тепло, подтвердила ее художественный руководитель и дирижер Нора Аджинджал, которая подробно рассказала о концертной программе.

© Sputnik. Владимир Астапкович Борьба за родину и молитва к Богу: выступление капеллы Абхазии в Москве

В первую очередь, подчеркнула она, во время гастролей капелла знакомит людей с абхазской и русской духовной музыкой. А самой важной и главной задачей для капеллы Аджинджал считает представление абхазской народной музыки на зарубежных сценах.

"Мы везем абхазскую музыку. В первую очередь это абхазская и русская музыка, произведения мировой классики, но самое главное — это абхазские национальные песни, так как мы представляем культуру своего народа", — сказала Нора Аджинджал.

С камерным залом Дома музыки в Москве Государственная хоровая капелла уже была знакома, добавила худрук, и была готова работать в этом зале с его прекрасной акустикой. Концерт, который продлился около полутора часов, дался легко, поделилась она, а публика приняла их с восторгом и теплотой.

Концерт в Москве посетило немало представителей абхазской диаспоры, среди которых были музыканты, педагоги, профессора и студенты Московских вузов. Художественный руководитель и дирижер хоровой капеллы отметила, что многие граждане Абхазии, которые проживают в российской столице, стараются не пропускать их концерты в Москве.

Уникальным назвала Нора Аджинджал зал Тверской областной филармонии, где Абхазская хоровая капеллы выступила 7 сентября. По ее профессиональной оценке, акустика в этом зале великолепная и по качеству звучания даже лучше, чем в московском камерном зале Дома музыки.

"Вот бы нам такой зал, говорили мы в Твери. А концерт прошел очень хорошо, вызывали на бис. Начали концерт с нашего духовного песнопения, а завершили произведением Генделя "Аллилуйя", — рассказала Аджинджал.

Абхазские народные песни публика всегда принимала с большим теплом, отметила она, но произведение Раждена Гумба "Отчизна моя" в исполнении Асиды Шакая вызвало слезы на глазах многих зрителей.

На сегодняшний день идет процесс определения приоритетных направлений в культуре, отметила Эльвира Арсалия, и уделяется большое внимание аутентичности репертуара, который интересен за рубежом.

"Капелла не первый раз выезжает на гастроли за пределы Абхазии и тем не менее интерес был очевиден. Гастроли прошли замечательно", — уверена министр.