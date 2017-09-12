Первый нескорый: 13 лет назад пришел первый поезд Сухум-Москва

Первый "послевоенный" поезд, связавший Абхазию с Москвой был запущен 12 сентября 2004 года. О том, насколько важным было это событие в непризнанной тогда республике и как развивается железнодорожное сообщение сейчас, рассказал Sputnik заместитель РУП "Абхазская железная дорога" Игорь Маргания.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

– Игорь Сократович, расскажите, как шла работа над запуском первого после войны поезда, связавшего Абхазию с Москвой?

– Тогда министром путей и сообщения в России был Геннадий Фадеев. По договоренности Абхазии и России, перед запуском поезда был проведен ремонт железной дороги. Конечно, это было долгожданным событием, так как наши граждане испытывали трудности при пересечении границы, было неудобно ездить в Москву. Сначала запустили прицепные вагоны, то есть основной состав оставался в Адлере. Было по два, три или четыре вагона, в зависимости от количества пассажиров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выплата Абхазией железнодорожного кредита России продлена до 2029 года

Спустя некоторое время сюда начал заходить полносоставные поезда. Естественно, это облегчило и переход границы, многие стали заезжать к нам на поезде. В 2011 году мы совместно с Северо-Кавказской дорогой запустили поезд Адлер-Гагра. Также работал поезд Адлер-Сухум, летом он пользовался спросом, но в зимний период российская компания стала нести убытки, люди мало ездили на нем.

– Каковы преимущества поездки на поезде, к примеру, из Абхазии в Москву? Известно, что время его в пути около 38 часов, тогда как из Адлера можно добраться в Москву на скоростном поезде, затратив намного меньше времени.

– Во-первых, ехать на поезде в Москву или другой город России из Абхазии удобнее, так как это значительно упрощает переход границы, особенно в летний период, так как не нужно стоять в многочасовой очереди под солнцем. Единственный минус в том, что до границы поезд не развивает большую скорость. Наша железная дорога не приспособлена к тому, чтобы развивать большую скорость или пускать сюда более скоростные поезда. Существует железнодорожная инфраструктура, это перевод стрелок, семафоры, вся система должна работать, она у нас сегодня не функционирует. Кроме того, у нас много переездов через железную дорогу, которые не охраняются. Раньше, в советское время, шлагбаумы опускались, то есть система работала, сегодня у нас ни один переезд не оборудован. Еще наши люди делают переезды там, где им это удобно. У нас есть незаконные переезды. Мы недавно перекопали переезд рядом с Новым Афоном.

– По каким маршрутам и сколько поездов ходит в Абхазию сегодня?

– На сегодняшний день у нас работает четыре направления поездов: Сухум — Москва, Сухум — Санкт-Петербург, Сухум — Самара, Сухум — Белгород. Из них в зимний период работает только один поезд, это Сухум — Москва, остальные поезда будут ждать следующего летнего графика. В ноябре из-за уменьшения количества пассажиров, поезд на Москву будет ходить с промежутками в четыре дня.

– Как часто люди пользуются услугами поездов?

– Если говорить о том, насколько востребованы поезда, которые едут в Абхазию и обратно, то отмечается постоянное увеличение количества пассажиров. Из года в год показатели увеличиваются. Если в 2012 году, общее количество пассажиров, воспользовавшихся поездами, составило 134 тысячи 620 человек, то уже в 2016 году, эта цифра составила 343 тысячи 532 человека. У нас есть летний и зимний график работы поездов. Летом поезда ходят ежедневно, в зимний период поезда ходят реже, за исключением новогодних праздников, когда поезда ходят ежедневно.

© Sputnik. Томас Тхайцук Железная дорога сократит очереди на границе

– Помимо поездов дальнего следования, в Абхазии на курортный сезон запускают электричку Адлер — Гагра, расскажите, популярен ли среди туристов этот маршрут?

– Электричка в этом году у нас должна была работать с июня по конец сентября. Но российская ж/д компания начала работать в июле, отработала два месяца и прислала нам письмо с просьбой о прекращении движения с 1 сентября по той простой причине, что пассажирский поток у них уменьшился, и в связи с этим они несут убытки. В июле они перевезли 7 тысяч 268 человек, а в августе 7 тысяч 753 человека. Для того чтобы иметь понимание, о чем идет речь, за аналогичный период прошлого года в июле было перевезено 16 тысяч 67 человек, а в августе 21 тысяча 670 человек.

– С 2005 года в Абхазии не работают электрички, которые обслуживали внутренние рейсы. Есть перспектива, что они снова побегут?

– Мы регулярно обсуждаем этот вопрос. В свое время стоял вопрос о том, что нам передадут из России новые составы, но сейчас уже никто ничего не дарит, надо покупать те же списанные, отработавшие там, но которые могли бы еще послужить нам. И не все так просто, нельзя просто запустить электричку и поехать, тут много вопросов возникает. Нам надо задействовать все те остановочные пункты, которые были по селам. На сегодняшний день, практически все платформы надо приводить в порядок, потому что со временем они зарастают, рушатся. Когда они не эксплуатируются, они приходят в удручающее состояние. У нас порядка 30 платформ только с Псоу до Сухума, практически в каждом селе они есть. После войны у нас работали три электрички и поезд Очамчыра — Псоу. Электропоезда пользовались спросом, но в связи с тем, что составы устарели, было уже опасно использовать их. Исходя из правил безопасности движения, нам пришлось остановить электрички.