ЮНИСЕФ подарил 120 школам Абхазии доски и маркеры

Детский фонд ООН на протяжении двух лет совместно с Министерством образования и науки Абхазии проводит тренинги для учителей школ республики.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Амра Амичба. ЮНИСЕФ передал маркерные доски 120 школам Абхазии, сообщил представитель Детского фонда ООН.

"Каждая школа получит по шесть досок, на которых обычно пишут маркерами. Сегодня почти во всех странах мира такие доски используются в процессе обучения. К ним прилагаются наборы маркеров и ватманы. Годовой запас, который им хватит на весь учебный год. Все это поможет учителям более интерактивно преподавать различные предметы", — сказал Рустам Аншба, специалист по образованию Детского фонда ООН.

Первая акция прошла в открытой после капитального ремонта сухумской школе № 3 имени Юрия Воронова.

Ученица 11 класса Аэлита Арутюнян, дежурная по школе, увидев подарок, заметила, что такие доски будут весьма кстати.

"В отличие от работы за обычной доской руки мелом пачкаться не будут. Да и маркер можно легко стереть", — сказала школьница.

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Представитель Детского фонда ООН Рустам Аншба отметил, что ЮНИСЕФ планирует предоставить новое технологическое оборудование.

"Чтобы дети, учась в школе, проявляли больше интереса к науке, необходимо, чтобы они в классе получали информацию и подача им нравилась. К концу года наиболее многочисленным школам Абхаз

Акция "ЮНИСЕФ" по передаче досок школам страны © Sputnik / Томас Тхайцук

Акция "ЮНИСЕФ" по передаче досок школам страны © Sputnik / Томас Тхайцук

Акция "ЮНИСЕФ" по передаче досок школам страны © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Акция "ЮНИСЕФ" по передаче досок школам страны

ии предоставим технические наборы, а также получат 3D оборудование. В рамках этого проекта, скажем, изучая строение определенного животного, могут развернуть его на все стороны и посмотреть. 3D моделирование, которое мы специально под наши школы переводим", — рассказал Аншба.

В мае 2017 года Детский фонд ООН передал 120 школам Абхазии наглядные пособия – карты, глобусы, таблицы по химии и физике, географии, биологии, анатомии и английскому языку.