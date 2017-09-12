21:31 13 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Ацангуары в горах Восточной Абхазии

Пролетая над восточной Абхазией: в поисках ацангуаров

© Фото: Тенго Тарба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
52062

Сотрудники Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и фонда "Горная Абхазия" совершили облет на вертолете гор в восточной Абхазии для поиска древних строений – ацангуаров.

Sputnik, Амра Амичба.

На вылет

Режимный объект Международный аэропорт имени Ардзинба 12 сентября стал еще неприступнее. Экспедиционная группа Минкультуры стала свидетелем картины, достойной боевика из жизни военных летчиков. У абхазских авиаторов проходили тренировки. Рев двигателей истребителей наводил на мысль о поиске убежища, но только не о предстоящем полете.

Пока руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба, замминистра культуры Батал Кобахия и главный пилот Нури Герзмаа обсуждали план полета над горами восточной Абхазии, удалось пообщаться с одним из молодых военных летчиков-истребителей.

У Айнара Отырба более 300 часов налета. Окончил Краснодарское высшее авиационное училище, единственное в России, которое, по его словам, выпускает летчиков всех направлений – истребителей, транспортников, штурмовиков.

Тенгиз Тарба, Батал Кобахия и пилот Нури Герзмаа обсуждают маршрут полета
© Sputnik. Амра Амичба
Тенгиз Тарба, Батал Кобахия и пилот Нури Герзмаа обсуждают маршрут полета

"Во время войны в Ткуарчале, когда самолеты заходили на бомбежку, маленький совсем был, рукой имитировал их полет. Оттуда все это зародилось. Все родные, кроме меня, были против выбора профессии. Ощущения, которые получает летчик в свой первый вылет, несравнимы ни с чем, — признался Айнар. — У летчика жизнь начинается с момента отрыва от посадочной полосы и до обратной посадки. В некотором роде чувствую себя птицей".

Наша группа поднялась в небо на вертолете, который пилотировал боевой летчик Нури Герзмаа. Это вселяло уверенность.

Пилот Нури Герзмаа умело лавировал между вершинами скал, спускаясь до альпийских лугов
© Sputnik. Амра Амичба
Пилот Нури Герзмаа умело лавировал между вершинами скал, спускаясь до альпийских лугов

Высоко, высоко в горах…

Так начинаются бородатые анекдоты про абхазских горцев. А насколько высоки и величественны наши горы, посчастливилось убедиться лично. Такого восторга не испытаешь в прибрежной части Абхазии. Казалось, лишь стоит протянуть руку, и сможешь дотронуться до скалы.

"Это только так кажется. Знаете, как до них далеко еще. Массивная скала, потому так кажется", — объяснил уже после посадки пилот, с которым поделилась ощущениями.

Нури Герзмаа умело лавировал между вершинами скал, опускаясь к альпийским лугам, чтобы исследователи смогли обнаружить следы древних строений – ацангуаров и понять предел высот, которые населяли древние абхазы.

"Важно, чтобы люди понимали, что жизнь была сосредоточена не только в прибрежной части моря, а что Абхазия – это территория, где на каждой высоте, даже в альпийских лугах в свое время кипела бурная жизнь, развивались традиции, культура. Важно, чтобы мы это знали. Пастушеские стоянки — это архитектурные сооружения, которые строили именно абхазы. Им около пяти тысяч лет, они связаны с горнодобывающей промышленностью, отгонным скотоводством. Это точно, что мы можем проследить, и это делали именно древние абхазские племена", — подчеркнул замминистра Батал Кобахия.

Попеременно то у правого иллюминатора, то у левого кто-то выкрикивал: "Вот! Там! Внизу!" Фотограф Тенгиз Тарба спешил зафиксировать обнаруженное строение на камеру, сотрудник Минкультуры Шандор Кайтан фиксировал место на GPS.

Ацангуары в горах Восточной Абхазии
© Фото: Тенгиз Тарба
Ацангуары в горах Восточной Абхазии

За почти двухчасовой полет над горами восточной Абхазии было обнаружено около 15 ацангуаров.

"Мы нашли несколько интересных комплексов, будем планировать на следующий год экспедицию для более подробного изучения. Большей частью изучали хребет Панаю — это Ткуарчалский район и горный массив Гуараб. Также нашли очень большое скопление строений в одном месте. Из того, что мы увидели с вертолета, до 10-15 скоплений этих строений. Если мы так хорошо, отчетливо увидели их с вертолета, возможно, их там значительно больше. Нужно уже ехать, идти туда и изучать эти места", — строил планы руководитель "Горной Абхазии" Тенгиз Тарба.

Древние строения обнаружили в горах Ткуарчалского района, а вот на массиве Ходжал ацангуары не нашли.

"Там слишком высоко. Суровый климат, наверное, не позволил жить там древним абхазам", — рассуждал пилот Нури Герзмаа, подводя после посадки краткие итоги разведывательного полета. — Прямо ушли на Ходжал, круг сделали, оттуда Дауч перелетели и на Кун-иашта пошли".

Ацангуары в горах Восточной Абхазии
© Фото: Тенгиз Тарба
Ацангуары в горах Восточной Абхазии

В аэропорту, только мы отошли от вертолета, попрощавшись с пилотом и поблагодарив за мягкое приземление, низко над головами пролетел абхазский истребитель. Самолет, набрав высоту, выполнил "бочку". Дождались "автора" этой фигуры, абхазского военного летчика Тимура Пачулия.

У пилота Тимура Пачулия налет больше, чем у его коллеги Айнара — 422 часа, а свой первый опыт высшего пилотажа получил после того, как налетал 30 часов.

"Осознанно выбрал профессию. В некоторой степени повлияли фильмы, которые я смотрел в детстве. Полет — это ощущение свободы. За штурвалом ты забываешь обо всем, спокойный становишься", — признался Тимур.

Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и фонд "Горная Абхазия" уже провели четыре экспедиции в центральной части республики. Разведывательные полеты над горами восточной и западной Абхазии, которые пройдут до 13 сентября, позволят выяснить и сравнить количество древних стоянок. В центральной части Абхазии их уже обнаружено около четырехсот.

Ацангуары в горах Восточной Абхазии
© Фото: Тенгиз Тарба
Ацангуары в горах Восточной Абхазии




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Игорь Кочиев
    Толкают к войне

    Глава комитета парламента Южной Осетии прокомментировал заявление США с требованием вывести из республики российских военных.

  • Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана, фото из архива
    Конец исламистов

    Спецслужбы Азербайджана провели операцию по задержанию радикальных исламистов в Габалинском районе республики.

  • Суд над участниками группировки Сасна Црер
    Сорванный процесс

    Адвокаты группы "Сасна црер", захватившей в прошлом году полк ППС, сорвали заседание суда, забастовав против "незаконной практики осмотра и обыска защитников".

  • Человек за компьютером, архивное фото
    Цифровой Казахстан

    Нурсултан Назарбаев рассказал, зачем нужна цифровизация Казахстану и поручил начать соответствующую работу в рамках ЕЭК.

  • Россия передала Кыргызстану 35 мобильных однокомнатных домов в качестве гуманитарной помощи
    Движимое имущество

    Россия передала Кыргызстану 35 мобильных жилых домов в качестве гуманитарной помощи в рамках двустороннего сотрудничества МЧС обоих государств.

  • Строительство БелАЭС
    Период полураспада

    Строительство АЭС в белорусских Островцах привело к всплеску разногласий в отношениях между странами Балтии и дало повод сомневаться в их единстве.

  • Задержание представителей антифашистских организаций
    Антифашистский фронт

    Участников антифашистского пикета в Латвии 16 марта, оправданных судом, снова начали преследовать по просьбе Полиции безопасности.

  • Социальная сеть Фейсбук, архивное фото
    Тень Победы

    Прокуратура требует приговорить гражданина Литвы к штрафу в 225 евро за поздравление с Днем Победы в социальной сети Facebook.

  • Встреча Игоря Додона с журналистами
    Никакой евроинтеграции!

    Президент Молдовы Игорь Додон намерен блокировать инициативу Демпартии о внесении в Конституцию пункта об евроинтеграции.

  • Зал ожидания в аэропорту, архивное фото
    Прерванный полет

    Из-за отсутствия рейсов из Москвы международный аэропорт в Курган-Тюбе на юге Таджикистана временно закрыт, сотрудники отправлены в отпуск без содержания.

  • Несанкционированные свалки на берегах Чарвакского водохранилища
    Мусорные горы

    Узбекистанцы бьют тревогу в социальных сетях: на живописных берегах Чарвакского водохранилища растут мусорные свалки.

  • Скриншот комедийного видео про Трампа и Путина
    Политическая комедия

    В Эстонии выйдет комединый спектакль о тайной встрече президентов США и России – премьера состоится в октябре в Таллинне.

  • Игорь Кочиев
    Толкают к войне

    Глава комитета парламента Южной Осетии прокомментировал заявление США с требованием вывести из республики российских военных.

  • Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана, фото из архива
    Конец исламистов

    Спецслужбы Азербайджана провели операцию по задержанию радикальных исламистов в Габалинском районе республики.

  • Суд над участниками группировки Сасна Црер
    Сорванный процесс

    Адвокаты группы "Сасна црер", захватившей в прошлом году полк ППС, сорвали заседание суда, забастовав против "незаконной практики осмотра и обыска защитников".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава
Между небом и землей: парашютная Абхазия
Первый пошел: как открылся чемпионат парашютистов в Сухуме
Первый пошел: как открылся чемпионат парашютистов в Сухуме
Необычные фобии
Самые необычные человеческие фобии

Соцсети

Sputnikabkhazia