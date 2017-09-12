Пролетая над восточной Абхазией: в поисках ацангуаров

Сотрудники Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и фонда "Горная Абхазия" совершили облет на вертолете гор в восточной Абхазии для поиска древних строений – ацангуаров.

Sputnik, Амра Амичба.

На вылет

Режимный объект Международный аэропорт имени Ардзинба 12 сентября стал еще неприступнее. Экспедиционная группа Минкультуры стала свидетелем картины, достойной боевика из жизни военных летчиков. У абхазских авиаторов проходили тренировки. Рев двигателей истребителей наводил на мысль о поиске убежища, но только не о предстоящем полете.

Пока руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба, замминистра культуры Батал Кобахия и главный пилот Нури Герзмаа обсуждали план полета над горами восточной Абхазии, удалось пообщаться с одним из молодых военных летчиков-истребителей.

У Айнара Отырба более 300 часов налета. Окончил Краснодарское высшее авиационное училище, единственное в России, которое, по его словам, выпускает летчиков всех направлений – истребителей, транспортников, штурмовиков.

© Sputnik. Амра Амичба Тенгиз Тарба, Батал Кобахия и пилот Нури Герзмаа обсуждают маршрут полета

"Во время войны в Ткуарчале, когда самолеты заходили на бомбежку, маленький совсем был, рукой имитировал их полет. Оттуда все это зародилось. Все родные, кроме меня, были против выбора профессии. Ощущения, которые получает летчик в свой первый вылет, несравнимы ни с чем, — признался Айнар. — У летчика жизнь начинается с момента отрыва от посадочной полосы и до обратной посадки. В некотором роде чувствую себя птицей".

Наша группа поднялась в небо на вертолете, который пилотировал боевой летчик Нури Герзмаа. Это вселяло уверенность.

© Sputnik. Амра Амичба Пилот Нури Герзмаа умело лавировал между вершинами скал, спускаясь до альпийских лугов

Высоко, высоко в горах…

Так начинаются бородатые анекдоты про абхазских горцев. А насколько высоки и величественны наши горы, посчастливилось убедиться лично. Такого восторга не испытаешь в прибрежной части Абхазии. Казалось, лишь стоит протянуть руку, и сможешь дотронуться до скалы.

"Это только так кажется. Знаете, как до них далеко еще. Массивная скала, потому так кажется", — объяснил уже после посадки пилот, с которым поделилась ощущениями.

Нури Герзмаа умело лавировал между вершинами скал, опускаясь к альпийским лугам, чтобы исследователи смогли обнаружить следы древних строений – ацангуаров и понять предел высот, которые населяли древние абхазы.

"Важно, чтобы люди понимали, что жизнь была сосредоточена не только в прибрежной части моря, а что Абхазия – это территория, где на каждой высоте, даже в альпийских лугах в свое время кипела бурная жизнь, развивались традиции, культура. Важно, чтобы мы это знали. Пастушеские стоянки — это архитектурные сооружения, которые строили именно абхазы. Им около пяти тысяч лет, они связаны с горнодобывающей промышленностью, отгонным скотоводством. Это точно, что мы можем проследить, и это делали именно древние абхазские племена", — подчеркнул замминистра Батал Кобахия.

Попеременно то у правого иллюминатора, то у левого кто-то выкрикивал: "Вот! Там! Внизу!" Фотограф Тенгиз Тарба спешил зафиксировать обнаруженное строение на камеру, сотрудник Минкультуры Шандор Кайтан фиксировал место на GPS.

© Фото: Тенгиз Тарба Ацангуары в горах Восточной Абхазии

За почти двухчасовой полет над горами восточной Абхазии было обнаружено около 15 ацангуаров.

"Мы нашли несколько интересных комплексов, будем планировать на следующий год экспедицию для более подробного изучения. Большей частью изучали хребет Панаю — это Ткуарчалский район и горный массив Гуараб. Также нашли очень большое скопление строений в одном месте. Из того, что мы увидели с вертолета, до 10-15 скоплений этих строений. Если мы так хорошо, отчетливо увидели их с вертолета, возможно, их там значительно больше. Нужно уже ехать, идти туда и изучать эти места", — строил планы руководитель "Горной Абхазии" Тенгиз Тарба.

Древние строения обнаружили в горах Ткуарчалского района, а вот на массиве Ходжал ацангуары не нашли.

"Там слишком высоко. Суровый климат, наверное, не позволил жить там древним абхазам", — рассуждал пилот Нури Герзмаа, подводя после посадки краткие итоги разведывательного полета. — Прямо ушли на Ходжал, круг сделали, оттуда Дауч перелетели и на Кун-иашта пошли".

© Фото: Тенгиз Тарба Ацангуары в горах Восточной Абхазии

В аэропорту, только мы отошли от вертолета, попрощавшись с пилотом и поблагодарив за мягкое приземление, низко над головами пролетел абхазский истребитель. Самолет, набрав высоту, выполнил "бочку". Дождались "автора" этой фигуры, абхазского военного летчика Тимура Пачулия.

У пилота Тимура Пачулия налет больше, чем у его коллеги Айнара — 422 часа, а свой первый опыт высшего пилотажа получил после того, как налетал 30 часов.

"Осознанно выбрал профессию. В некоторой степени повлияли фильмы, которые я смотрел в детстве. Полет — это ощущение свободы. За штурвалом ты забываешь обо всем, спокойный становишься", — признался Тимур.

Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и фонд "Горная Абхазия" уже провели четыре экспедиции в центральной части республики. Разведывательные полеты над горами восточной и западной Абхазии, которые пройдут до 13 сентября, позволят выяснить и сравнить количество древних стоянок. В центральной части Абхазии их уже обнаружено около четырехсот.