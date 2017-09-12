Теймураз Квеквескири возглавил Госкомитет по молодежной политике

СУХУМ, 12 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Теймураз Квеквескири назначен председателем Государственного комитета республики Абхазия по молодежной политике, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

"Для меня это назначение стало неожиданностью. В ближайшее время планирую изучить вектор направления, куда нужно двигаться и как нужно развивать нашу молодежь, какие программы нужно внедрять. Будем разрабатывать концепцию", — рассказал о ближайших планах Теймураз Квеквескири.

Теймураз Квеквескири – с 2000 года участник команды "Нарты из Абхазии", чемпион Высшей лиги КВН. В 2015 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Автор бездиалогового фильма "№ 211". В 2017 году снялся в фильме Тимура Тания "Спасибо деду за победу".

Ранее Госкомитет Республики Абхазия по молодежной политике возглавлял Алиас Авидзба.