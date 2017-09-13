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Сбор урожая хурмы.

Хурма в шоколаде: "сказочный" десерт из Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Сделано в Абхазии (42)
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О производстве домашних абхазских заготовок, о хурме в шоколаде читайте в репортаже корреспондента Sutnik Асиды Квициния.

Вдалеке от городской суеты, в тихом поселке Агудзера, в одном из самых живописных его мест расположилась небольшая фабрика сушеных фруктов, джемов, компотов и единственной в своем роде хурмы в шоколаде.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
"Оранжевый" десерт
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"Все началось три года назад. В то время на внутреннем рынке Абхазии практически не было продуктов домашних заготовок. Наш руководитель поставил задачу создать новую продукцию с национальным колоритом, в привлекательной упаковке, доступную жителям и гостям столицы. Задача была определена, и работа над новым брендом началась", — рассказала маркетолог Елена Храпцова.

Производство домашних заготовок не было основной деятельностью коллектива.

"Мы работаем в торговом доме, занимаемся импортом товаров промышленного назначения. А производство домашних заготовок стало делом для души, к которому мы подошли со всей ответственностью. Около года мы не могли выбрать название для нового бренда. В нашем офисе работает 15 человек, и каждый предлагал по три названия ежедневно. Идеи были всегда разные, иногда смешные, иногда нелепые. Мы принимали и обсуждали все названия, а к концу года осталось несколько вариантов, мы решили создать фокус-группу и провести ее на местных жителях. Таким образ на свет появился новый бренд домашних заготовок без консервантов и красителей "Абхазская сказка", — делится подробностями маркетолог.

Продукция компании Абхазская сказка
© Sputnik / Илона Хварцкия
Продукция компании "Абхазская сказка"

Все будет в шоколаде

Первой "жертвой" эксперимента стала сушеная хурма. Очень популярное в Абхазии лакомство.

В работе над новыми идеями "абхазские сказочники" советовались и с зарубежными специалистами.

"Мы ставили задачи технологам, что есть такие исходные данные, такой продукт, и на выходе мы хотим получить примерно такой результат. Технологи в свою очередь показывали нам на наши ошибки, где-то температурный режим необходимо было изменить, какие-то моменты соблюсти, в результате мы и создали хурму в шоколаде", — говорит Елена.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба
"Царское" варенье: как правильно сварить цитрусовый десерт

Несмотря на то, что выпускаются опытные партии, "Хурма в шоколаде" все еще в разработке и, по словам главного технолога Тимура Абжарба, работа над приготовлением этого "новаторского" изделия гораздо сложнее, чем над другими продуктами предприятия.

"После того как мы получаем продукт уже в сушеном виде, мы начинаем отбор по установленным стандартам. Хурма должна подходить по форме, не слишком большая, не слишком маленькая, по кондиции и по качеству. Затем готовые варианты разрезают на части. Для тщательной обработки дополнительно пропариваем сушеный фрукт, готовим горячий шоколад, заливаем хурму и ждем, пока шоколад остынет. Ровно сутки. Готовый продукт заворачивается в обертку и раскладывается по коробкам", — разглашает рецептуру Тимур Абжарба.

В цехе домашних заготовок работают семь человек. Практически все делают вручную.

"У нас из аппаратуры была специальная машина для снятия кожуры с хурмы, но частые поломки вынудили нас прекратить с ней работу. Из существующих проблем в готовке хурмы самая актуальная и не до конца поддающаяся решению — это "поседение" шоколада. Из-за повышенной влажности хурмы или самого климата, на шоколаде выступают белые пятна. На сегодняшний день мы боремся с этой проблемой, и многое зависит от качества самого шоколада. Мы стараемся готовить его, учитывая все необходимые нюансы", — объясняет технолог.

Продукция компания Абхазская сказка
© Sputnik / Илона Хварцкия
Продукция компания "Абхазская сказка"

"Сказочные" перспективы

Сельскохозяйственный рынок Абхазии пока не может обеспечить предприятие сырьем в промышленных масштабах.

"С приобретением необходимой продукции возникают небольшие проблемы. Нам приходится пускать бегущую строку на телевидении, ближе к деревням вешать баннеры, и таким образом мы набираем нужное количество фруктов. В ближайшее время мы планируем закладывать собственные сады и выращивать необходимое количество фруктов для нашего производства. Также в наши планы входит отработать уже существующие технологии, определиться с тем, что нравится нашим людям, увеличить или уменьшить производство. Если людям понравится, мы будем развивать это активно, совершенствуя все подходы в нашем производстве", — рассказал Абжарба.

Дефицит фруктов в стране технолог объясняет распространением насекомых-вредителей, которые влияют на урожай хурмы, фейхоа и других фруктов, произрастающих в Абхазии.

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Сделано в Абхазии (42)



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