21:29 13 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Военнослужащие российской военной базы в Гудауте рядом с бронетранспортером БТР-82АМ во время тренировки по противодействию терроризму

Килба назвал абсурдом требование США о выводе войск России из Абхазии

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
США потребовали вывода российских войск из Абхазии (6)
44140

Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба в интервью радио Sputnik прокомментировал совместное заявление США и Грузии о необходимости вывода российских войск с территории Абхазии и Южной Осетии.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба назвал абсурдным совместное заявление США и Грузии, в котором говорится о том, что Россия должна вывести свои войска из Абхазии и Южной Осетии.

"Не их дело, какие войска и где находятся. Это суверенные государства. Таких стран, где размещены войска других государств, предостаточно, например, Тайвань или Косово", — добавил он.

У США и Грузии нет никаких оснований требовать вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии, считает Килба.

"Они не имеют никакого отношения к тем военным базам, которые находятся на территории Абхазии. Нам тоже многое не нравится. Нам не нравится, когда наших граждан, в частности студентов, бизнесменов ограничивают в передвижении по всему миру", — сказал глава Совбеза.

Подобные заявления не носят конструктивного характера и мешают решать проблемы, которые существуют между Абхазией и Грузией, уверен Килба.

Военнослужащий российской военной базы в Гудауте во время тренировки по противодействию терроризму
© Sputnik. Илона Хварцкия
США потребовали вывести российских военных из Абхазии и Южной Осетии

"Когда наша Торгово-промышленная палата выезжает для участия в выставках и показа продукции, которая производится в Абхазии, им чинят препятствия. Я считаю дикостью, что их ограничивают недозволительными способами, убирая стенды с ярмарок. Пусть для начала они сами научатся вести себя цивилизованно во всех вопросах ", — подчеркнул он.

Мухамед Килба отметил, что попытки говорить с Абхазией с позиции силы никогда не приносили пользы и впредь не дадут желаемого результата Грузии и ее сторонникам.

"Войска Российской Федерации находятся и в дальнейшем будут находиться на территории Абхазии по доброй воле двух стран", — заявил Килба.

США выразили озабоченность закрытием пунктов перехода границы в Южной Осетии и Абхазии и потребовали от России вывода военных из республик. Об этом говорится в совместном заявлении США и Грузии от 13 сентября по итогам прошедшего в Вашингтоне заседания рабочей группы по обороне и безопасности, созданной в рамках комиссии по двустороннему стратегическому диалогу.

Темы:
США потребовали вывода российских войск из Абхазии (6)

По теме

Шамба: в августе 2008 грузинские войска планировали напасть на Абхазию
Минобороны РФ: ж/д войска направлены в РА для восстановления сообщения



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Игорь Кочиев
    Толкают к войне

    Глава комитета парламента Южной Осетии прокомментировал заявление США с требованием вывести из республики российских военных.

  • Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана, фото из архива
    Конец исламистов

    Спецслужбы Азербайджана провели операцию по задержанию радикальных исламистов в Габалинском районе республики.

  • Суд над участниками группировки Сасна Црер
    Сорванный процесс

    Адвокаты группы "Сасна црер", захватившей в прошлом году полк ППС, сорвали заседание суда, забастовав против "незаконной практики осмотра и обыска защитников".

  • Человек за компьютером, архивное фото
    Цифровой Казахстан

    Нурсултан Назарбаев рассказал, зачем нужна цифровизация Казахстану и поручил начать соответствующую работу в рамках ЕЭК.

  • Россия передала Кыргызстану 35 мобильных однокомнатных домов в качестве гуманитарной помощи
    Движимое имущество

    Россия передала Кыргызстану 35 мобильных жилых домов в качестве гуманитарной помощи в рамках двустороннего сотрудничества МЧС обоих государств.

  • Строительство БелАЭС
    Период полураспада

    Строительство АЭС в белорусских Островцах привело к всплеску разногласий в отношениях между странами Балтии и дало повод сомневаться в их единстве.

  • Задержание представителей антифашистских организаций
    Антифашистский фронт

    Участников антифашистского пикета в Латвии 16 марта, оправданных судом, снова начали преследовать по просьбе Полиции безопасности.

  • Социальная сеть Фейсбук, архивное фото
    Тень Победы

    Прокуратура требует приговорить гражданина Литвы к штрафу в 225 евро за поздравление с Днем Победы в социальной сети Facebook.

  • Встреча Игоря Додона с журналистами
    Никакой евроинтеграции!

    Президент Молдовы Игорь Додон намерен блокировать инициативу Демпартии о внесении в Конституцию пункта об евроинтеграции.

  • Зал ожидания в аэропорту, архивное фото
    Прерванный полет

    Из-за отсутствия рейсов из Москвы международный аэропорт в Курган-Тюбе на юге Таджикистана временно закрыт, сотрудники отправлены в отпуск без содержания.

  • Несанкционированные свалки на берегах Чарвакского водохранилища
    Мусорные горы

    Узбекистанцы бьют тревогу в социальных сетях: на живописных берегах Чарвакского водохранилища растут мусорные свалки.

  • Скриншот комедийного видео про Трампа и Путина
    Политическая комедия

    В Эстонии выйдет комединый спектакль о тайной встрече президентов США и России – премьера состоится в октябре в Таллинне.

  • Игорь Кочиев
    Толкают к войне

    Глава комитета парламента Южной Осетии прокомментировал заявление США с требованием вывести из республики российских военных.

  • Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана, фото из архива
    Конец исламистов

    Спецслужбы Азербайджана провели операцию по задержанию радикальных исламистов в Габалинском районе республики.

  • Суд над участниками группировки Сасна Црер
    Сорванный процесс

    Адвокаты группы "Сасна црер", захватившей в прошлом году полк ППС, сорвали заседание суда, забастовав против "незаконной практики осмотра и обыска защитников".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава
Между небом и землей: парашютная Абхазия
Первый пошел: как открылся чемпионат парашютистов в Сухуме
Первый пошел: как открылся чемпионат парашютистов в Сухуме
Необычные фобии
Самые необычные человеческие фобии

Соцсети

Sputnikabkhazia