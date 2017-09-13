Килба назвал абсурдом требование США о выводе войск России из Абхазии

Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба в интервью радио Sputnik прокомментировал совместное заявление США и Грузии о необходимости вывода российских войск с территории Абхазии и Южной Осетии.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба назвал абсурдным совместное заявление США и Грузии, в котором говорится о том, что Россия должна вывести свои войска из Абхазии и Южной Осетии.

"Не их дело, какие войска и где находятся. Это суверенные государства. Таких стран, где размещены войска других государств, предостаточно, например, Тайвань или Косово", — добавил он.

У США и Грузии нет никаких оснований требовать вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии, считает Килба.

"Они не имеют никакого отношения к тем военным базам, которые находятся на территории Абхазии. Нам тоже многое не нравится. Нам не нравится, когда наших граждан, в частности студентов, бизнесменов ограничивают в передвижении по всему миру", — сказал глава Совбеза.

Подобные заявления не носят конструктивного характера и мешают решать проблемы, которые существуют между Абхазией и Грузией, уверен Килба.

© Sputnik. Илона Хварцкия США потребовали вывести российских военных из Абхазии и Южной Осетии

"Когда наша Торгово-промышленная палата выезжает для участия в выставках и показа продукции, которая производится в Абхазии, им чинят препятствия. Я считаю дикостью, что их ограничивают недозволительными способами, убирая стенды с ярмарок. Пусть для начала они сами научатся вести себя цивилизованно во всех вопросах ", — подчеркнул он.

Мухамед Килба отметил, что попытки говорить с Абхазией с позиции силы никогда не приносили пользы и впредь не дадут желаемого результата Грузии и ее сторонникам.

"Войска Российской Федерации находятся и в дальнейшем будут находиться на территории Абхазии по доброй воле двух стран", — заявил Килба.

США выразили озабоченность закрытием пунктов перехода границы в Южной Осетии и Абхазии и потребовали от России вывода военных из республик. Об этом говорится в совместном заявлении США и Грузии от 13 сентября по итогам прошедшего в Вашингтоне заседания рабочей группы по обороне и безопасности, созданной в рамках комиссии по двустороннему стратегическому диалогу.